Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Mehmetçik için dua etti

HAKKARİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hakkari'de sabah namazında vatandaşlarla bir araya geldi.

Hacı Sait Camisi'ndeki programda Prof. Dr. Erbaş'ın katılımıyla Zeytin Dalı Harekatı için Fetih suresi okundu, dualar edildi.

Sabah namazını kıldırdıktan sonra Mehmetçik için dua eden Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Yarabbi, vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için kahraman güvenlik güçlerimizin sınır ötesi harekatını ve çalışmalarını hayırlı eyle. Şanlı ordumuza nusretinle ve kudretinle yardım eyle Allah'ım. Bizi düşmanlara karşı, kafirlere, hainlere, münafıklara, fitnecilere karşı muzaffer eyle Allah'ım. Yarabbi asırlar boyunca, Çanakkale'de, Sakarya'da, Sarıkamış'ta, Dumlupınar'da, Malazgirt'te milli mücadeleden 15 Temmuz'a destanlar yazan ordumuza zaferler nasip eyle Allah'ım. İzzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, harim-i ismetimizi çiğnetme."

Mabetlerimizin göğsüne uzanan namahrem ellere, ezanlarımızı susturmak, şanlı bayrağımızı indirmek isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Dinimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici fitne ve fesatlardan milletimizi memleketimizi halas eyle Allah'ım. Birliğimize, dirliğimize, vatanımıza, huzurumuza, kardeşliğimize göz diken hainlere fırsat verme Allah'ım."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Mehmetçik için dua ettiDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hakkari'de sabah namazında vatandaşlarla bir araya geldi. Hacı Sait Camisi'ndeki programda Prof. Dr. Erbaş'ın katılımıyla Zeytin Dalı Harekatı için Fetih suresi okundu, dualar edildi. ( Yılmaz Kazandıoğlu - Anadolu Ajansı )10.03.2018

Vaazda şükretmenin önemine değinen Erbaş, bunun bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Erbaş, Allah'a şükretmeyi gerektiren birçok nedenin olduğunu vurgulayarak, "O kadar çok sebep var ki hangi birisini sayalım. Şu anda benim burada konuşabiliyor olmam, sizin beni duyuyor olmanız, işitme duyularımızın olması yetmez mi saatlerce ibadet etmeye. Tatma duyumuzun olmadığını bir düşünsenize. Her yediğimizin lezzetsiz, tatsız, tuzsuz, yani tatma duyumuzu kaybettikten sonraki hali düşünsenize." diye konuştu.

Herkesin çocuklarını küçük yaşlardan itibaren namaza, abdeste yönlendirmesi gerektiğini anlatan Erbaş, "Hepimiz çocuklarımıza yalan söylemenin haram olduğuna, içki içmenin, kumar oynamanın, çeşitli yanlış davranışların, haramların ne kadar kötü olduğunu onlara öğretmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Erbaş, üç gündür Hakkari'de olduğunu ve birçok kesime ziyaretler gerçekleştirdiğini dile getirerek, bugün de din görevlileriyle bir araya geleceklerini aktardı. Erbaş, "Tüm ilçelerimizden, köylerimizden, mezralarımızdan gelen imamlarımızla, vaizlerimizle toplantılar yapacağız. Ve daha iyi din hizmetini sizlere nasıl yapmalılar bunun birlikte müzakeresini, istişaresini yapacağız. Birbirimize dua edelim. Rabbimiz dualarınızı kabul eylesin. Birbirimize yardımcı olalım ki Allah da bize yardım etsin." sözlerine yer verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hakkari'de Mehmetçik'i ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Erbaş ve beraberindeki heyeti, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz karşıladı. Mehmetçik'e akşam namazını kıldıran Erbaş, namazdan sonra askerlerle yemek yedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Erbaş, yemek esnasında yanında bulunan Jandarma Uzman Çavuş İhsan Ocakdan'ın amcası İsmail Ocakdan ve Jandarma Er Gökber Kublay'ın babası Abdurrahman Kublay'ı telefonla arayarak görüştü.

Erbaş, açıklamada yer alan ifadelerinde, bu milletin şehit ve gazi torunları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler vatan, bayrak, ezan, devlet deyince hiçbir engelden korkmadan, sakınmadan koşan milletin, medeniyetin çocuklarıyız. Asker, sivil, herkes gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içmeye hazır. Bu topraklar şehit kanlarıyla yoğrulmuştur. Bayrağımız şehitlerin kanı üzerinde yansıyan hilal ve yıldızdan oluşmaktadır. O bayrağımıza her baktıkça bize şehitliği hatırlatmaktadır. Bize vatanın ne kadar mukaddes olduğunu hatırlatmaktadır. Vatan sevgisinin imandan geldiğini bize hatırlatmaktadır."

Askerlerle yediği yemeğin, hayatında yediği en lezzetli yemeklerden biri olduğunu vurgulayan Erbaş, "Yemeklerin lezzeti, o yemekleri paylaşan insanların güzelliklerinden ortaya çıkıyor. Sizlerin güzelliği, sizlerin sevgisi, kalplerimizin birlikte atıyor olması bu yemeklerin lezzetini daha da arttırdı." ifadelerini kullandı.

Ziyarete Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da katıldı.

Erbaş ayrıca, iki yıl önce Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Teğmen Abdulselam Özatak'ın baba evini ziyaret etti.

Şehidin babası Salih Özatak'a başsağlığı dileklerini ileten Erbaş, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra sonra şehit için dua etti ve baba Özatak'a Kur'an-ı Kerim ile bayrak hediye etti.

Muhabir: Sayim Harmancı, Yılmaz Kazandıoğlu