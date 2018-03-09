Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Din İşleri Yüksek Kurulunun dediklerine bakacaksınız

HAKKARİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hakkari'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Hakkari'nin asırlardan beri alimlerin, evliyaların diyarı olduğunu aktaran Erbaş, toplumun her kesiminden insanlarla bir araya geldiklerini anımsattı.

İnsanların şehirlerde nasıl daha huzurlu yaşayabileceği, gençlerin, çocukların geleceğe nasıl daha iyi hazırlanabileceği, din eğitimi ve hizmeti gibi konuları müzakere edeceklerini kaydeden Erbaş, bazı dini konuların medyada paylaşılması ve tartışılması ile ilgili yaşanan sıkıntılara dikkati çekerek, şunları belirtti:

"Bizim gözümüz kulağımız Diyanet İşleri Başkanlığının Din İşleri Yüksek Kurulunun vermiş olduğu bilgilerde olacak. Dünyada doğru dini bilgiyi Kur'an'a ve sünnete uygun olarak bulup insanımıza ulaştıran en önemli kurum, Din İşleri Yüksek Kuruludur. Yetkisiz insanların söylediklerine değil, Din İşleri Yüksek Kurulunun dediklerine bakacaksınız."

Ders ortamında hocaların tartışarak açıklığa kavuşturup daha sonra insanlara ulaştırılması gereken bazı konuların ulu orta televizyon ekranlarına taşınmaması gerektiğini vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Bizim ilim geleneğimizde böyle konular sadece ilim ortamlarında tartışılır, müzakere edilir netliğe kavuşturulur. Ondan sonra insanlara ulaştırılır. Böyle ulu orta olmaz. İhtilaflı, yanlış anlaşılmaya müsait konuları, ekranlara taşıyan hocalar ve onlara o zemini hazırlayan medya vebal altındadır."

"Toplumu yanlış anlayışlara sevk edecek konulardan uzak durmamız lazım"

Erbaş ve beraberindekiler, esnafla bir araya geldikten sonra Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığına dini konularda toplumu aydınlatma göreve verildiğini belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Toplumda çeşitli zamanlarda farklı kişiler tarafından farklı sesler çıkıyor bazı konularda. İhtilaflı konularla ilgili halkımızı, toplumumuzu rahatsız eden konuşmalar az da olsa bazı kişiler tarafından yapılıyor. Özellikle milletimize şunu tavsiye ediyorum, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu yetkin bilim adamlarından oluşan bir kuruldur ve her zaman toplumumuzu aydınlatma konusunda üzerine düşen vazifeyi yerine getirmeye çalışmaktadır. Tabii güncel konuları çok iyi bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Sosyal medya çok hızlı hareket ettiği için bir anda bir yerden bazı konularla ilgili konuşmalar paylaşılabiliyor. Biz bu konularda esasında belli bir birikimi olan ve o konularda doğru neyse onu anlatabilen bir kurumuz.

İstiyoruz ki bu konularda milletimiz Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarına, kurulun yapmış olduğu açıklamalara kulak versin. Şunu da özellikle istirham ediyoruz. İhtilaflı konularda medyamız bazı kişileri çıkarıp konuşturmasınlar. Bu hassasiyeti hem medyamızdan hem de bu konularda ulu orta konuşan insanlardan özellikle istirham ediyorum. Milletimizi, toplumumuzu yanlış anlayışlara sevk edecek konulardan biraz uzak durmamız lazım."



Muhabir: Yılmaz Kazandıoğlu