Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Camiler tevhidin ve merhametin sembolü olmuştur

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" açılışı dolayısıyla Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katıldı. Erbaş, burada yaptığı konuşmada, bu yıl "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" kapsamında ömürlerini başkalarının iyiliğine adayan örnek şahsiyetleri daha yakından tanımayı, anlamayı ve anlatmayı hedeflediklerini belirtti.

Allah'ın, insanın hakikatin izinde huzurlu bir hayat yaşaması ve ahirette kazananlardan olması için hidayet rehberi olarak vahiy gönderdiğine işaret eden Erbaş, camiler ve mescitlerin vahyin hayatla buluşmasının merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Erbaş, yeryüzünde Kabe'nin şubesi olan cami ve mescitlerin, İslam toplumlarının kimliği haline geldiğini, düşüncenin, hayatın ve medeniyetin merkezi olduğunu ifade ederek, "Asırlar boyunca camiler tevhidin, birliğin, dirliğin, sevginin, paylaşmanın, yardımlaşmanın, merhametin sembolü olmuştur. Minberi ve kürsüsüyle, üstün insanlık nizamının öğretildiği, ilim ve ahlak, marifet ve hikmet derslerinin verildiği ilim merkezleri haline gelmiştir." diye konuştu.

"Hz. Muhammed gönül doktorlarının örneği"

Allah'ın, insanlara sorumluluğunu hatırlatan ve yüklendiği iyilik, hakikat ve kulluk emanetini taşımada rehberlik eden peygamberler gönderdiğini aktaran Erbaş, Hz. Muhammed'in cehalet ve zulmün hakim olduğu, merhamet, erdem ve hikmetin kaybolduğu, güçlünün zayıfı ezdiği bir toplumu ilmin, adaletin ve şefkatin aydınlığında asr-ı saadete dönüştürdüğünü vurguladı.

Erbaş, Hz. Muhammed'in yeryüzünde bütün iyi ve hayırlı işlere öncülük edenlerin örneği olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle dünyanın her alanda büyük değişim ve dönüşümlere maruz kaldığı, İslam coğrafyasının ciddi savrulmalar yaşadığı son asırlar boyunca ömrünü İslam'a, Kur'an-ı Kerim'e ve insanlığa hizmete adayan, bir milletin inancı, medeniyeti ve kökleriyle buluşması sevdasıyla yaşayan ve en zor şartlarda dahi bu idealden vazgeçmeyen yakın dönemin örnek şahsiyetlerini tanımak, tanıtmak ve onların ideallerini yaşatmak bizler için bir vefa ve sorumluluk olduğu kadar aynı zamanda daha iyi bir geleceğin inşasında önemli bir imkan ve motivasyondur.

Diğer yandan örnek insanlarını, gerçek kahramanlarını, büyük alimlerini nesillerine tanıtmayanlar, çocuklarını başkalarının hikayelerine meftun olmaya mahkum ederler. Kabul edelim ki bugün başta gençler olmak üzere dünya insanının en büyük talihsizliği model insan olmanın ölçüsünü de model insanlarını da kaybetmiş olmasıdır."

Erbaş, ömrünü din hizmetine adayanların bilgi ve güzel ahlakla donanması, insanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturması, kötülüğün uzaklaştırılması, sevginin kökleşmesi ve kardeşliğin filizlenmesi için gayret göstermesi gerektiğini vurguladı.

Bu hafta vesilesiyle din görevlilerini tebrik eden Erbaş, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara ise sıhhat ve afiyet diledi.

"Din Hizmetine Adanmış Ömürler" videosu gösterildi

Programda Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunca "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren Saffet Çalış ezan, Enes Kaput ise Kur'an-ı Kerim okurken, dereceye girenlere ödül verildi.

Ayrıca "Din Hizmetine Adanmış Ömürler" temasıyla hazırlanan videoların gösterildiği programda, ilahi ve kasideler okundu.

Muhabir: Sefa Şahin