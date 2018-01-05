Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile olmak sevgi ve saygıyla hayatı paylaşmaktır

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı kıldırdı ve hutbeyi okudu.

Ali Erbaş, "Dünyadaki cennetimiz: Aile" başlıklı hutbede, genç bir kızın Hazreti Peygamber'in yanına geldiğini ve "Ya Resulullah, istemediğim halde babam beni amcamın oğluyla evlendirmeyi düşünüyor." diyerek serzenişte bulunduğunu belirtti.

Bu durumdan sonra Hazreti Peygamber'in kızın babasını yanına çağırttığını ifade eden Erbaş, "Olayı bir kez de babadan dinlemek ve şayet fikri sorulmadan evlendirilmek isteniyorsa kıza tercih hakkı tanımak istemişti. Peygamberimiz, bu davranışıyla hayatının en önemli kararı olan nikahta da kadının görüşüne başvurulup, rızasının alınmasına işaret etmişti." diye konuştu.

Hazreti Muhammed'in, "Rızaları olmadan kızlarınızı evlendirmeyin." dediğini anımsatan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam'ın, sağlıklı bir evliliğe ve mutlu bir aile kurmaya büyük önem atfettiğini dile getirdi.

Erbaş, Hazreti Peygamber'in nikaha derin bir anlam ve yüce bir ruh kazandırdığının altını çizerek, nikahın, Allah'ın adını şahit tutarak, eşlerin bir ömrü paylaşmak üzere birbirlerine verdikleri söz olduğunu ifade etti.

Nikahın, kadın ve erkeğin, gönül rızası ve hür iradeleriyle beraberce yüklendikleri ahlaki ve hukuki bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Ali Erbaş, kültür ve gelenekte evliliğin, sadece iki insanı aynı çatı altında buluşturmak olmadığını söyledi.

Evliliğin, toplumu ve nesilleri korumak amacıyla atılan sağlam bir temel olduğuna dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:

"Aile olmak, sevgi ve saygıyla, şefkat ve merhametle, ilgi ve hassasiyetle hayatı paylaşmaktır. Aile olmak, dünyanın türlü meşakkatlerini beraberce göğüslemektir. Sevinci ve kederi, varlığı ve yokluğu birlikte yaşamaktır. Aile olmak, iyi günde, kötü günde, vefakarlık ve fedakarlıkla bir bütünü tamamlamaktır. Bizler, ailelerimizin 'dünyadaki cennetimiz' olmasını arzu ederiz."

"Çocuk yaştaki kızların evliliği dine dayandırılıyor"

Zaman zaman doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü ayırt edebilme yetisine sahip olmayan çocuk yaştaki kızların evlendirilebildiğine işaret eden Ali Erbaş, hatta cehalet ve sorumsuzluktan kaynaklanan bu yanlış algı ve uygulamaların kimilerince dine dayandırılmaya çalışıldığını aktardı.

Erbaş, şunları söyledi:

"İnsanın, onuruna uygun bir şekilde hayatını sürdürme hakkını gasbetmek ve özellikle çocukları türlü istismarlara maruz bırakmak, dinimizde asla caiz değildir. Kendine, Rabb'ine ve çevresine karşı henüz sorumluluk bilincinde olmayan bir çocuğun evliliğe zorlanmasının, dini ve ilmi hiçbir meşruiyeti, hiçbir temeli yoktur. Yuva kurmanın, eş ve anne olmanın anlamını idrak etme rüştüne erişmemiş bir kızın evlendirilmeye çalışılması asla kabul edilemez bir durumdur."

Ali Erbaş, hutbenin sonunda Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü Yılı nedeniyle Sarıkamış şehitlerine Allah'tan rahmet diledi.

Muhabir: Muhammed Boztepe