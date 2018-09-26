Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Martı, Kırıkkale'de

KIRIKKALE (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz'ı ziyaret etti.

Vali Haktankaçmaz'ı makamında ziyaret eden Martı, din hizmetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Prof. Dr. Martı'yı kentte ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Haktankaçmaz, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atanan ilk kadın olma unvanına sahip Martı'ya görevinde başarılar diledi.

Martı'ya ziyaretinde İl Müftüsü Şahin Yıldırım ile İl Müftü Yardımcısı Kübra Göker de eşlik etti.

