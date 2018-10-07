Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen: En fazla yardım yapan ülkeler arasında ilk sıradayız

KİLİS (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Camiler ve Din Görevlileri haftası dolayısıyla Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Camiler ve Din Hizmetlerine Adanmış Ömürler" konulu konferansta, Türkiye'nin her zaman mağdur insanların yanında olduğunu söyledi.

Bu haftanın birçok yönüyle anlam taşıdığını aktaran İşliyen, camileri, din görevlilerinden ayrı düşünmenin mümkün olmadığını dile getirdi.

İşliyen, Suriye'deki iç savaşın birçok camiye zarar verdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bugün Azez'deydik. Hemen yanı başımızda 680 civarında cami var. Çadır, yıkılan, onarılmış ve derme çatma binaların arasına yapılmış camiler tarihten günümüze kadar gelmiş. Kadim eserlerle ibadet devam ediyor. En zor şartlar altında bir çadır cami de öğle namazını eda ettik. Yanındaki çadırlar derme çatma, izbe, perişanken o sıkıntılı durumda bile en düzenli çadır camiydi. Hemen sınırın önünde Diyanet Vakfının lojistik merkezi günde 150 bin kişiye ekmek üretiyor. Muhteşem bir ekmek fabrikası. Türkiye, dünyada en fazla yardım yapan ülkeler arasında ilk sırada geliyor. İyi ki yardım yapan durumundayız."

Konferansa, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Müftüsü Mahmut Karatepe ve vatandaşlar katıldı.







