Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşleyen'den Vali Çakacak'a ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen'i makamında kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir Müftülüğü tarafından organize edilen programlara katılmak üzere kente gelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen beraberindeki Diyanet Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu ve İl Müftüsü Bekir Gerek, Çakacak tarafından kabul edildi.

Vali Çakacak, kabulünde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İşleyen de Çakacak'ın kabulünden duyduğu mutluluğu dile getirdi.