Diyanet Dijital Yayıncılık Daire Başkanlığı kuracak

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) geleneksel iftar programı Başkan Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İSAM'da düzenlenen programda konuşan Başkan Erbaş, davetlilerin ramazan ayını tebrik ederek, Türkiye Diyanet Vakfının eğitime verdiği en büyük önemin örneğinin İSAM olduğunun altını çizdi.

Erbaş, İSAM'ın üstlendiği misyona dikkati çekerek, "1980'li yılların başından itibaren İslam Araştırmaları Merkezinin hayata geçmiş olması ve bugün pek çok ilim adamının katkılarıyla 46 ciltlik İslam Ansiklopedisinin bütün dünyaya örnek bir eser olarak ortaya çıkmış olması büyük bir iftihar tablosudur." ifadelerine yer verdi.

İSAM'ın kütüphanesinde günlük 600 araştırmacının çalıştığı bilgisini veren Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

"Türkiye'de en yoğun araştırmanın yapıldığı, en yoğunluklu olarak kullanılan bir kütüphane olmuş olması da yine bizim için iftihar vesilesidir. İSAM'ın kütüphanesinde 340 bin eser var. Bu yeterli olmuyor, 2 milyonu aşkın eser var, büyük bir kütüphaneye ihtiyaç var. Bununla ilgili planlamalar bulunuyor."

"Dijital Yayınlar Daire Başkanlığı kuracağız"

Başkan Erbaş, dijital yayıncılığın, basılı yayınlara oranla daha yaygın hale geldiğini aktararak, "Diyanet İşleri Başkanlığında Dijital Yayıncılık Daire Başkanlığı kurmaya karar verdik. Basılı Yayınlar Daire Başkanlığımız var, bir de Dijital Yayınlar Daire Başkanlığı kuracağız inşallah." ifadesini kullandı.

"Diyanet İlmi Dergi Arapça olarak da basılacak"

Türkiye'deki ilmi birikimin yabancı dillere, özellikle de Arapça diline çevrilerek öncelikle İslam dünyasında ve genel olarak da bütün dünyaya ulaştırılması gerekliliğine vurgu yapan Erbaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'de çok iyi ilim adamlarımız var. Ama yapmış olduğumuz yayınlar Türkçe olduğu için bilinmiyor. Biz Diyanet İşleri Başkanlığında şöyle bir çalışma başlattık, Başkanlığımızın çıkarttığı Diyanet İlmi Dergi'yi Arapça olarak çıkaralım dedik. Haziran'da Arapça Diyanet İlmi Dergimiz çıkıyor inşallah. Bunu dünyanın bütün kütüphanelerde göndereceğiz. Göreve geldikten sonra bir talimat daha verdim. Ülkemizde 3 asır öncesinden itibaren günümüze kadar Türk ilim adamları tarafından Arapça yazılmış eserler kataloğu hazırlıyoruz. Bu katalog tamamlandıktan sonra bunu da bütün dünya kütüphanelerine göndereceğiz. Türkiye'de yazılmış olan eserlerden haberdar olsunlar diye esasında zaman zaman Türkçe çok önemli eserlerimizin de Arapça ve İngilizce kataloglarını yapıp dünya kütüphanelerine göndermemiz gerekiyor. Buradaki amacımız bizim birikimimizden dünyanın haberinin olması."