Diyanet (4 Eylül 2020) Türkiye Geneli Cuma Hutbesi "İslam Temizliği Emreder" Yayımlandı
Tarih: 04.09.2020 İSLAM, TEMİZLİĞİ EMREDER Muhterem Müslümanlar!
Tarih: 04.09.2020 İSLAM, TEMİZLİĞİ EMREDER Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Şunu iyi bilin ki Allah, çok tövbe edenleri ve içi dışı temiz olanları sever.”1 Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “Temizlik, imanın yarısıdır.”2
Değerli Müminler! Manevi anlamda arınmaya gayret eden Müslüman, maddi temizliğine de özen gösterir. Temiz yaşamak ve sağlığını emanet bilerek korumak, müminin erdemidir. Dininin direği, gözünün nuru olan namaza abdestle hazırlanan her mümin, en çok kirlenen uzuvlarını günde en az beş defa temizlemiş olur. Peygamber Efendimizden aldığı terbiye gereği, kişisel bakımına dikkat eder. Bedenini, giysilerini, evini ve çevresini temiz tutar.
Aziz Müminler! Resûl-i Ekrem (s.a.s), insanların çoğunun değerini bilemediği iki nimetten birinin sağlık olduğunu söylemiştir.3 Özensiz davranarak sağlığını tehlikeye atmanın sonucu elbette pişmanlıktır. O halde, salgın hastalıkla mücadele ettiğimiz şu günlerde, temizliğe her zamankinden daha fazla dikkat edelim. Maske ve mesafe kuralına uyarak çevremize olan saygımızı, yakınlarımıza olan sevgimizi ve Allah’a karşı sorumluluğumuzu gösterelim. Toplum sağlığımızı en az kendi sağlığımız kadar değerli görelim. Tedbirde ihmalin, Rabbimiz katında vebal olduğunu unutmayalım. 1 Bakara, 2/222. 2 Müslim, Tahâret, 1. 3 Buhârî, Rikâk, 1. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü