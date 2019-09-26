Diyanet (27 Eylül 2019) Türkiye Geneli Cuma Hutbesi İlk Nerede Yayımlanıyor

Genellikle Perşembe günleri saat 17.00 dan yayımlanan Cuma Hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinin Haftanın hutbesi> Türkçe Hutbeler bölümünde yayımlanır.

İlgili site linki aşağıdadır. Her hafta ilgili siteyi ziyaret ederek sahte haber üreten, yayınlandı deyip sitesine ziyaretçi çeken, helalına haram bulaştıran sitelerden kendinizi koruyabilirsiniz.

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Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2019, 11:20