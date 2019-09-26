Diyanet (27 Eylül 2019) Türkiye Geneli Cuma Hutbesi İlk Nerede Yayımlanıyor

T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Diyanet (30 Ağustos 2019) Türkiye Geneli Cuma Hutbesi ilk olarak haber detayında vereceğimiz sitede yayımlanıyor

Diyanet (27 Eylül 2019) Türkiye Geneli Cuma Hutbesi İlk Nerede Yayımlanıyor
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Genellikle Perşembe günleri saat 17.00 dan yayımlanan Cuma Hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinin Haftanın hutbesi> Türkçe Hutbeler bölümünde yayımlanır.

İlgili site linki aşağıdadır. Her hafta ilgili siteyi ziyaret ederek sahte haber üreten, yayınlandı deyip sitesine ziyaretçi çeken, helalına haram bulaştıran sitelerden kendinizi koruyabilirsiniz.

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Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2019, 11:20
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YORUMLAR
Halim Hoca
Halim Hoca - 5 ay Önce

Yayımlandı diyor siteye giriyorsun yok. Böyle bir yalan olabilir mi. ben verdiğiniz adresi kısayollara ekledim. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun

Salih Hoca
Salih Hoca - 1 saat Önce

Gerçekten teşekkürler. Her sitede yayınlandı yazıyor. ama içi boş.

Ahmet Türk
Ahmet Türk - 1 saat Önce

Teşekkür ederiz. Allah razı olsun