Diyanet (24 Mayıs 2019) Türkiye Geneli Cuma Hutbesi İlk Nerede Yayımlanıyor

Genellikle Perşembe günleri saat 17.00 dan yayımlanan Cuma Hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinin Haftanın hutbesi> Türkçe Hutbeler bölümünde yayımlanır.

İlgili site linki aşağıdadır. Her hafta ilgili siteyi ziyaret ederek sahte haber üreten sitelerden kendinizi koruyabilirsiniz.

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Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 15:30