Diyanet (14 Haziran 2019) Türkiye Geneli Cuma Hutbesi İlk Nerede Yayımlanıyor

Genellikle Perşembe günleri saat 17.00 dan yayımlanan Cuma Hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinin Haftanın hutbesi> Türkçe Hutbeler bölümünde yayımlanır.
Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2019, 08:30
T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Diyanet (14 Haziran 2019) Türkiye Geneli Cuma Hutbesi ilk olarak haber detayında vereceğimiz sitede yayımlanıyor
Genellikle Perşembe günleri saat 17.00 dan yayımlanan Cuma Hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinin Haftanın hutbesi> Türkçe Hutbeler bölümünde yayımlanır.
Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2019, 08:30
Yayımlandı diyor siteye giriyorsun yok. Böyle bir yalan olabilir mi. ben verdiğiniz adresi kısayollara ekledim. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun