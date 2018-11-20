Diyaliz hastalarına moral verdiler

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi diyaliz ünitesinde tedavi gören hastalar, düzenlenen moral gününde eğlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, diyaliz ünitesindeki etkinlik çok sayıda diyaliz hastası ve yakını, hastane çalışanlarıyla bir araya gelerek hastalıklarını bir nebze olsun unuttu.

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın, diyaliz hastalarının maddi ve mesleki kayıplar, sosyal çevre ve etkinliklerden uzaklaşma ve hastalığın belirsizliği gibi farklı sorunlar yaşadıklarını belirtti.

Diyaliz hastalarının moral ve motivasyonlarını yüksek tutarak ve yakınlarının desteğiyle bu süreci daha kolay atlatmalarına yardımcı olmak için bir takım uğraşlar edinmeleri gerektiğini aktaran Günaydın, şunları kaydetti:

"Biz de hastalarımızın yaşamış oldukları sıkıntı ve problemleri bir nebze olsun azaltabilmek ve tedavi süreçlerinde destek olabilmek amacıyla bir araya geldik. Hastalarımızın zor zamanlarında yanlarında olan ailelerine ve göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı diyaliz ünitesindeki tüm hekim ve personelimize teşekkür ederim."