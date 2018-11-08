Diyabetli hastaların yaşamını kolaylaştıran projeler ödüllendirildi

İSTANBUL (AA) - Sanofi'nin, diyabetli hastaların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla Türkiye Diyabet Vakfı (TDV) iş birliğiyle başlattığı ve bu sene beşincisi düzenlenen "Sen Bul Diyabet Kolaylaşsın" proje yarışmasının kazananları ödüllendirildi.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinde tıp, eczacılık ve mühendislik gibi bölümlerden 100'e yakın öğrencinin başvurduğu yarışma için Feriye Palace'da ödül töreni düzenlendi.

TDV Kurucu Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde bu yılki ana temanın "Diyabet ve Aile" olduğunu aktardı.



Diyabetin genetik bir hastalık olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Ailede diyabetli varsa bu konu diğer fertleri de ilgilendiriyor. Diyabet 0-90 yaş arasında ortaya çıkan bir hastalık. Diyabetli kişinin hayatı boyunca sağlığına dikkat etmesi, doğru beslenmesi, düzenli egzersiz yapması ve ilaçlarını düzenli kullanması gerekiyor. Diyabetli her sabah uyandığında uyuyuncaya kadar hastalığıyla ilgili onlarca sorunla karşılaşıyor. Şekeri düşüyor veya yükseliyor." diye konuştu.

Sanofi'nin bu projeyle genç beyinleri diyabetli bir hastanın hayatını kolaylaştırmak amacıyla bir araya getirdiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Türkiye'de tedavi altındaki diyabetli sayısı 5,6 milyon, toplam diyabetli sayısı ise 7 milyonu aşıyor. Kontrol altına alınmadığında körlük, böbrek yetmezliği, diyabetik ayak, kalp hastalığı ve inme gibi ciddi sağlık sorunlara yol açabilen diyabetin bulaşıcı bir hastalık olmamasına rağmen 20 yıl içinde 600 milyon kişiyi etkileyeceği öngörülüyor. Bu alanda hepimize çok fazla sorumluluk düşüyor. Bu projeyle amacımız Türkiye çapındaki genç beyinleri, diyabetli hastaların hayat kalitelerini yükseltecek buluşlar sunmaya özendirmek ve ölümle sonuçlanabilen diyabet hastalığıyla ilgili farkındalığı daha da artırmak."

- "Diyabetli hastaların karşılaştıkları sorunlara çözüm sunmayı amaçlıyoruz"

Sanofi Türkiye Diyabet ve Kardiyovasküler İş Birimi Direktörü Buğra Kulak da yarışmaya başvuran yaklaşık 100 projeden 15'inin finale kaldığını söyledi.

Bütün projelerin birer kazanım olduğunu vurgulayan Kulak, şöyle konuştu:

"Günün sonunda yaptığımız her şey tedavisi devam eden hastaların hayatlarını kolaylaştırabilir. 'Tedavi dışında koruma amaçlı ne yapabiliriz?' onun üzerinde çalıştık genç arkadaşlarımızla. İnovasyon konusunda desteğimiz, hastalara en fazla ne yapabiliriz konusu son 65 yılda olduğu gibi bundan sonra da bizim için önemli bir konu olacaktır. Bu doğrultuda bu yıl beşincisini düzenlediğimiz 'Sen Bul Diyabet Kolaylaşsın' proje yarışması ile diyabetin kamuoyu gündemine taşınmasını ve diyabetli hastaların karşılaştıkları sorunlara çözüm sunmayı amaçlıyoruz."



- "Sağlıklı beslenmeyle diyabeti yüzde 60 azaltabiliriz"

Diyabet Diyetisyenliği Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Emel Selma Özer, diyabet tedavisinde beslenmenin en önemli unsurlardan biri olduğunu vurguladı.



Diyabet tedavisinde medikal destek, beslenme ve egzersizin birlikte yürütülmesi gerektiğine işaret eden Özer, "Diyabetin önlenmesinde beslenme tedavisi çeşitli çalışmalarla gösterildi. Eğer bireylere sağlıklı beslenmeyi öğretebilirsek diyabetin riskini yüzde 60 oranında azaltma şansımız var. Çok basit yaşamsal değişikliklerle, bunun adı diyet yapmak değil, sadece doğru beslenme, besinleri çeşitlendirme ve porsiyon kontrolü ile başarılı olunabilir." değerlendirmesini yaptı.

Koç Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli, projeyle üniversiteli gençlerin diyabetli hastaların hayatlarını iyileştirecek çözümler geliştirmesinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

- "Sen Bul Diyabet Kolaylaşsın" ödülleri sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından "Sen Bul Diyabet Kolaylaşsın" proje yarışmasının kazananlarına ödülleri verildi.

"Diyabet Farkındalığı" kategorisinde "VR Destekli Diyabet Eğitimi" projesiyle Beşir Sefa Mumay ve Ömrüm Ergüven büyük ödülü kazandı.

"Egzersiz Aktiviteleri" kategorisinde "Diyabetimle Egzersiz" projesiyle Yelda Mansuroğlu, "Vücut ve Ayak Bakımı" kategorisinde "Diyabetik Ayak Termometresi" projesiyle Yasemin Topak, "Sosyal İletişim Ağı ve Psikolojik Destek" kategorisinde "Alo Diyabet" projesiyle Utku Ertaş ve Hilal Acar, "Sağlıklı Beslenme" kategorisinde "Okutmadan Alma" projesiyle Selin Şen ve Hürkan Dere, "Kan Şekeri Ölçümü ve Takibi" kategorisinde ise "Dia Adjustable İğne" projesiyle Kazım Güllü ödüle layık görüldü.

TDV mansiyon özel ödülü ise "Egzersiz Aktiviteleri" kategorisinde "Egzersiz Yapıyorum, Başarılı Oluyorum" projesiyle yarışan Büşra Kaplan'a verildi.

Ödül töreni, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.