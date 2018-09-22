Diyabetli gençler ve çocuklar basketbolla engelleri aşıyor

İSTANBUL (AA) - Diyabetli Çocuklar Eğitim Vakfı (DİYAÇEV) ile Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneğinin (TÜBAD) sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği etkinlikte diyabetli gençler ve çocuklar, ünlü isimlerle gösteri maçı yaptı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan ve diyabetli çocuklar ile gençlerin uygun tedaviyle başarılı bir yaşam sürdürebileceklerinin mesajının verildiği "Arkadaşım Diyabet Basketbol Gösteri Maçı"nda Anadolu Efes Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, Banvit Sportif Direktörü Turgay Çataloluk, Banvit Basketbol Takımı Genel Menajeri Turgay Zeytingöz, eski basketbolcu Tamer Oyguç, Cüneyt Erden ile sanat ve televizyon dünyasından birçok isim, diyabetli gençler ve çocuklarla bir araya geldi.

Novo Nordisk Türkiye'nin desteğiyle gerçekleştirilen organizasyonda, diyabetli gençler ve çocukların da herkes gibi spor yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürebileceklerine ve sporla yaşamlarında fark oluşturabileceklerine dikkat çekildi.

DİYAÇEV Başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun, Tip 1 diyabetin toplum tarafından bilinmesi için bu tür aktiviteler yaptıklarını belirterek, "Biliyoruz ki Tip 1 diyabetli çocuklar, herkes gibi bir yaşam sürdürüp herkes gibi basketbol oynayabilirler. Spor onların hayatlarını güçlendirir. Bu mesajı vermek için buradayız. Ülkenin farklı yerlerinden 15 kardeşimiz burada bizimle. Diyabet spora hiçbir engel değil." ifadelerini kullandı.

TÜBAD Başkanı Çetin Yılmaz da "DİYAÇEV'e çok teşekkür ediyoruz. Bize basketbol dünyası olarak katkı verme fırsatı sundular. Burada ortak olduğumuz nokta, imkansızın başarılabileceğini göstermek. Toplum, diyabet sıkıntısı çeken gençlere 'spor yapamazlar' diye ön yargıyla yaklaşıyor. Burada çok iyi performanslı oyuncular olduğunu gördünüz. Böyle bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldığımız için onur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Sporcuların görüşleri

Diyabetli olarak 2 yıldır basketbol oynayan 14 yaşındaki Demir Eren, basketbolun yaşamını çok kolaylaştırdığını dile getirdi.

Yaklaşık 5 yıldır basketbol oynadığını anlatan Demir Eren, "Basketbolun diyabetliyken çok fazla faydasını gördüm. Şekerimi spor sayesinde çok düzgün ayarlayabiliyorum. Şekerim yükseldiği zaman örneğin 200 olduğunda antrenmanlarla 120'ye düşürebiliyorum. Çok yararlı oluyor basketbol oynamak." şeklinde görüş belirtti.

Lisanslı olarak basketbol yaşantısını sürdüren 20 yaşındaki Şevval Ercan da 7 yıldır diyabetli olduğunu aktararak, "Basketbol bana çok kolaylık sağlıyor. Spor sayesinde şeker seviyem daha düzgün gidiyor. İnsülin bizim hayatımız boyunca kullanmamız gereken bir arkadaşımız. Ona ilaç demiyorum, arkadaşımız. İnsülin kadar sporun da diyabette önemli olduğunu belirtmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Renkli görüntülerin oluştuğu gösteri maçının ardından organizasyon, ailelerin de katılımıyla gerçekleşen fotoğraf çekimiyle sona erdi.