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Diyabete dikkat çekmek için yaylaya çıktılar

KONYA (AA) - Seydişehir ilçesinde bir grup dağcı, Tip 1 Diyabetli Çocuklar ve Aileleri Derneği tarafından yapılan etkinlik kapsamında bin 750 rakımlı Kavak Yaylası'na tırmandı.Tırmanış sonrasında grup adına açıklama yapan Erdal Deniz,...

03 Ocak 2018 Çarşamba 13:30
Diyabete dikkat çekmek için yaylaya çıktılar
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KONYA (AA) - Seydişehir ilçesinde bir grup dağcı, Tip 1 Diyabetli Çocuklar ve Aileleri Derneği tarafından yapılan etkinlik kapsamında bin 750 rakımlı Kavak Yaylası'na tırmandı.

Tırmanış sonrasında grup adına açıklama yapan Erdal Deniz, 2018 yılının ilk tırmanışını Tip 1 Diyabetli Çocuklar ve Aileleri Derneği adına diyabete dikkat çekmek için gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tip 1 diyabetin her yaşta karşılaşılabilecek bir durum olduğunu ifade eden Deniz, "Tip 1 Diyabet tespit edildikten sonra kurallara uyma ve hayatın keyfini çıkarma yollarını öğreten derneklerimiz ile iletişim kurmak gerekiyor. Bu konuda özveri ile gece gündüz çalışan İzmir merkezli Tip 1 Diyabetli Çocuklar ve Aileleri Derneği bu örneklerden bir tanesidir. Seydişehirli Dağcılar olarak kendilerini kutluyor ve başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Seydişehirli Dağcılar Diyabete Dikkat çekmek Için Tırmandılar.
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