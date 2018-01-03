Diyabete dikkat çekmek için yaylaya çıktılar

KONYA (AA) - Seydişehir ilçesinde bir grup dağcı, Tip 1 Diyabetli Çocuklar ve Aileleri Derneği tarafından yapılan etkinlik kapsamında bin 750 rakımlı Kavak Yaylası'na tırmandı.

Tırmanış sonrasında grup adına açıklama yapan Erdal Deniz, 2018 yılının ilk tırmanışını Tip 1 Diyabetli Çocuklar ve Aileleri Derneği adına diyabete dikkat çekmek için gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tip 1 diyabetin her yaşta karşılaşılabilecek bir durum olduğunu ifade eden Deniz, "Tip 1 Diyabet tespit edildikten sonra kurallara uyma ve hayatın keyfini çıkarma yollarını öğreten derneklerimiz ile iletişim kurmak gerekiyor. Bu konuda özveri ile gece gündüz çalışan İzmir merkezli Tip 1 Diyabetli Çocuklar ve Aileleri Derneği bu örneklerden bir tanesidir. Seydişehirli Dağcılar olarak kendilerini kutluyor ve başarılar diliyoruz." diye konuştu.