Diyabet eğitimini tamamlayanlar diplomalarını aldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi bünyesinde kurulan diyabet okulunda eğitim alan hasta ve yakınlarına "Diyabet Okulu Diploması" verildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı çerçevesinde Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Diyabet Okulunda diyabetli hasta ve yakınlarına yönelik eğitimlerin devam ettiği belirtildi.

Diyabetli hastaların bilinçlenmesini sağlamak amacıyla açılan diyabet okulunda, hastalara ve yakınlarına "nasıl beslenmeli, nasıl egzersiz yapılmalı, kan şekeri düştüğünde ve yükseldiğinde neler yapılmalı, diyabetin yan etkileri, diyabetten korunma yolları ve insülin" konularında bilgiler aktarıldığı ifade edilen açıklamada, eğitim sonunda katılımcılara "Diyabet Okulu Diploması" verildiği kaydedildi.



