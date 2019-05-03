Divriği'de geleneksel çocuk oyunları şenliği düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Divriği ilçesinde "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.



Divriği Kaymakamlığı himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen şenlikte konuşan Kaymakam Muhammet Öztabak, son yıllarda dijitalleşmeyle beraber teknoloji bağımlılığı kavramının günlük hayatımızda önemli bir sorun olarak karşımıza çıktığını söyledi.

Bilgisayar, televizyon ve benzeri teknolojik cihazların bağımlısı haline gelen çocukların temel sosyal becerileri öğrenmekte güçlük çektiğini aktaran Öztabak, "Oysaki açık hava oyunları, çocukların motor gelişimini destekler, zihinsel ve fiziksel gelişimlerin sağlıklı bir şekilde olmasını sağlar. Geleneksel oyunlarda yetişkin yönlendirmediğinden çocuklar kendi sorunlarını kendi çözmeyi öğrenir, öz güvenleri artar. Bu nedenle çocukların geleneksel oyunları oynamaları teşvik edilmeli ve desteklenmeli." dedi.



Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunların yeniden hatırlanması amacıyla düzenlenen şenliğe öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



