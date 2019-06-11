Divan Pastaneleri Bodrum'da yeni sezonu açıyor

İSTANBUL (AA) - Bodrum'un en gözde lokasyonlarından Göltürkbükü'nde yer alan Divan Pastanesi Bodrum; sıcak yaz günlerine ferahlık katacak serinletici lezzetleri, yeni pasta çeşitleri, yazların olmazsa olmazı enfes dondurma çeşitleri ve mevsimin ruhunu yansıtan rengarenk macaronları ile misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Divan'dan yapılan açıklamaya göre, Divan Pastaneleri, güneşin ve tatilin tadını çıkarmak isteyen misafirleri için hazırladığı birbirinden lezzetli yeni tatları ile yaza merhaba diyor.

Bodrum’un doğasını yansıtan tarzı ile yaz aylarının vazgeçilmezi Divan Pastanesi, yenilenen dondurma çeşitlerinin yanı sıra meşhur Rokoko pastasını da sevenleriyle buluşturuyor.





Bir Divan klasiği olan ve bitter çikolatanın beze ve kremayla eşsiz uyum yakaladığı Rokoko, incecik fındık parçacıkları ve ılık çikolata sosunun eşlik ettiği sunumuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Sıcak yaz günlerinin favorisi dondurmadan vazgeçemeyenler için Divan dondurmaları, yenilenen birçok çeşidi ile lezzet şöleni yaşatıyor. Divan Pastaneleri, renkli macaronlarının yanı sıra yenilenen pasta çeşitleri ve kakaonun en güzel hali Divan çikolataları ile tatlı bir mola vermek isteyenleri bekliyor.