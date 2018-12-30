DİTİB, Bild gazetesine karşı hukuki yollara başvuracak

KÖLN (AA) - Genel Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nden (DİTİB) yapılan yazılı açıklamada, Bild gazetesinin haberinin basın ahlak ilkelerini ihlal ettiği vurgulandı.

Gazetenin, camiler ile terör arasında bağ kuran taraflı ve maksatlı manşetlerinin Müslümanlar arasında derin bir şaşkınlığa neden olduğu belirtilen açıklamada, "DİTİB olarak, Bild gazetesinin yazı işlerinin derhal bu art niyetli çarpıtmayı düzelterek manşetin yayımlandığı aynı yerde belirgin bir şekilde haberi tekzip etmesini talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, basın ahlak ilkelerinin birinci maddesinde yer alan "Hakikate olan saygı, insan onurunun korunması ve kamuoyunun gerçeğe uygun olarak bilgilendirilmesi, basının en üst derecedeki görevi ve sorumluluğudur" ifadesi hatırlatıldı.

Basın ahlak ilkelerinin "en kaba şekilde ihlal edildiği" vurgulanan açıklamada, "Bundan dolayı Alman Basın Konseyi nezdinde şikayette bulunacağız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca suçun ağırlığı sebebiyle DİTİB'in hukuki yollara başvuracağı belirtilerek "Suçun ağırlığı sebebiyle Bild gazetesine karşı DİTİB, itibar ve imajının zedelenmesi gerekçesiyle hukuki yollardan hakkını arayacaktır." ifadesine yer verildi.

Bild gazetesinin haberi

Alman Bild gazetesi, 28 Aralık tarihli sayısında yer alan "Terör parası Almanya'daki camileri nasıl finanse ediyor?" başlıklı haberinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) Köln'deki Merkez Camisi'nin fotoğrafını kullanmıştı.

Yurt dışından Almanya'daki camilere şüpheli para akışı olduğunu iddia eden haberde, terör başlığı ile DİTİB camisinin yan yana getirilmesine ülkede yaşayan Türkler başta olmak üzere birçok kesim sosyal medya üzerinden tepki göstermişti.

Muhabir: Mesut Zeyrek



