Disleksik çocukların eğitimini destekleyen mobil uygulama

İSTANBUL (AA) - Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği doktora öğrencisi Günet Eroğlu, okul hayatında ve öğrenmede güçlük çeken disleksik çocuklara yönelik geliştirdiği "Auto Train Brain" isimli mobil uygulama için kasım ve aralık aylarında disleksik çocuklar, ücretsiz seans alabilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği doktora öğrencisi Günet Eroğlu, disleksik çocuklara yönelik nörogeribildirime dayalı mobil telefon uygulaması geliştirdi. Günet Eroğlu, kendi yaşam tecrübesinden yola çıkarak tasarladığı ve geliştirdiği yazılım konusundaki doktora çalışmasını Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Selim Balcısoy ve Öğretim Üyesi Müjdat Çetin danışmanlığında yürütüyor.

"Auto Train Brain" adlı mobil uygulama, özgül öğrenme güçlüğünün bir alt grubu olan ve ilaçla tedavisi henüz mümkün olmayan disleksinin etkilerini azaltıyor ve çocukların okul başarısının artmasında yardımcı oluyor.

"Auto Train Brain" adlı mobil uygulama, çocukları görsel ve işitsel oyunlarla destekliyor ve kendi beyin sinyallerini kendilerine geri besleyerek (nörogeribildirim) iyileştiriyor. Binden fazla sağlıklı ve 17 disleksik kişi üzerinde test edilen mobil uygulamada elde edilen bulgulara göre, birinci kullanımdan itibaren beynin önemli parametrelerinde iyileşme, 20’nin üzerinde kullanımdan itibaren disleksik çocukların bilişsel performanslarında artış gözleniyor.





- 60 disleksik çocuğa ücretsiz klinik araştırma fırsatı





"Auto Train Brain" uygulaması için Klinik Araştırma Etik Kurul Onayı alındı. Bu ay başlayacak olan Klinik Araştırma’ya 7-10 yaş arası 60 disleksik çocuk katılabilecek. Disleksik çocuklara, eğitim öncesinde Disleksi Vakfı tarafından Türkiye'ye getirilen ve özgül öğrenme güçlüğünü teşhise yarayan TILLS adlı bir psikometrik test uygulanacak ve bu çocuklar 2 ay içerisinde 60 seans "Auto Train Brain" seansı alacak.

Eğitimin tamamlanmasının ardından 6 ay sonra TILLS testi yenilenerek çocuklarda "Auto Train Brain" eğitiminden kaynaklanan bilişsel performans artışı izlenecek. Bu çalışma, gönüllü disleksik çocuklar ve aileleri için ücretsiz olacak.





- Disleksi Vakfı’ndan destek





"Auto Train Brain" uygulaması aynı zamanda Disleksi Vakfı tarafından da destekleniyor. Uygulama, vakfa özel eğitim için gelen disleksik çocuklara ücretsiz olarak uygulanıyor.

"Auto Train Brain" uygulaması aralık ayında gerçekleşecek Disleksi Kongresi’nde ayrıca kitlelere tanıtılacak. 1-7 Kasım haftası aynı zamanda Disleksi Farkındalık Haftası olarak biliniyor. Sabancı Üniversitesi Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi ile patent başvurusu yapılan "Auto Train Brain" mobil uygulaması, Google Play Store'dan ve App Store'dan indirilebiliyor.