Dışişleri Bakanlığı'ndan Münbiç açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'nca "(Türkiye-ABD Çalışma Grubu) Taraflar, Münbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri iş birliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlemiştir." açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Münbiç açıklaması
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ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-ABD Çalışma Grubu'nun Menbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri iş birliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlediğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye konulu Türkiye-ABD Çalışma Grubu'nun Suriye ve her iki tarafı ilgilendiren diğer iş birliği konularında sürmekte olan görüşmelere devam etmek amacıyla bugün Ankara'da toplandığı belirtildi.

"Taraflar, Münbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri iş birliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlemiştir." ifadesi kullanılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Çalışma Grubu'nun tavsiyelerini değerlendirmek üzere 4 Haziran'da bir araya geleceği kaydedildi.

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