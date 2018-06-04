Dışişleri Bakanlığından Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesine dair açıklama

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun, Münbiç'te güvenlik ile istikrarın sağlanmasını da içerecek ve gelişmelerin yakından takip edilmesine ilişkin yol haritasını onayladığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından, bugün ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşen Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

İki bakanın bugünkü görüşmede Türkiye ve ABD'nin karşılıklı kaygılarını müttefik ortaklık ruhu içinde ele alma yönündeki taahhütlerinin sürdüğünü teyit ettiği kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Pompeo, ikili ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunmuş, terörün her şekli ve tezahürüne karşı mücadele etme konusundaki ortak kararlılıklarını yeniden vurgulamıştır. İki Bakan, Suriye konulu Ortak Çalışma Grubu'nun, Münbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanması için adımların atılmasını da içerecek şekilde Suriye'de ortak çıkarları ilgilendiren konularda ikili iş birliğimizin geleceğine ilişkin tavsiyelerini değerlendirmiştir. İki Bakan, bu amaç doğrultusunda bir yol haritasını onaylamış ve sahadaki gelişmelerin yakından takip edilmesine ilişkin mutabakatlarını yansıtacak şekilde haritanın uygulanması hususundaki ortak taahhütlerini vurgulamıştır."

İki ülke arasındaki ilişkiler ve diğer konuların da ele alındığının aktarıldığı açıklamada, belirtilerek, "Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Pompeo ayrıca Türkiye-ABD ikili ilişkilerini de ele almış ve çalışma grubu mekanizması toplantılarının ikili ilişkilerimizde öne çıkan mevcut meselelere çözüm bulunabilmesi için sürdürülmesi hususunda mutabık kalmıştır. İki bakanın görüşmesinin hemen ardından, Adli ve Diğer Konulara ilişkin Çalışma Grubu'nun ön oturumu gerçekleştirilmiştir." ifadesi kullanıldı.