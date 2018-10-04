Dışişleri Bakanlığı: Türk Konseyi bünyesindeki çalışmalar sürdürülecektir

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığından "3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan Cumhuriyeti arasında 3 Ekim 2009'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile bölgesel bir iş birliği örgütü olarak İstanbul'da kurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, gerek Türk Konseyi gerek ilintili kuruluşlar olan Ankara merkezli TÜRKSOY, Astana merkezli Türk Akademisi, Bakü merkezli Türk Kültür ve Miras Vakfı ile Türk Parlamenter Asamblesi tarafından bugüne kadar hayata geçirilen çeşitli projelerin Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 3 Eylül'de Kırgızistan’da düzenlenen ve Macaristan'ın gözlemci olarak kabul edildiği 6. Türk Konseyi Zirvesi'nin de üye ülkeler arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi yönünde önemli bir kilometre taşı teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, "Türk Konseyi bünyesindeki çalışmalar eş güdüm ve dayanışma içerisinde sürdürülecektir." ifadesi yer aldı.