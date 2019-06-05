Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile telefonda görüştü.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hindistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Jaishankar ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Aydarbekov ile telefonda görüştü.
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile telefonda görüştü.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.