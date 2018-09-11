Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İdlib çağrısı

BÜKREŞ (AA) - Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları toplantısının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ve Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye'deki durumun herkesi ilgilendirdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, bu konuda aynı fikirde olan ülkelerle çalıştıklarını kaydetti.

İdlib'e rejimin yanı sıra Rusya'nın da saldırılarının devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Teklifimiz açık. (İdlib'deki) Saldırılar dursun. Terör gruplarının mevcudiyetini bitirmek için birlikte çalışalım." dedi.

Çavuşoğlu, "Suriye'de en iyi çözüm olan 'siyasi çözüme' ulaşmada ciddi bir ilerleme kaydedemesek de rejim ve onun destekçileri askeri çözüme inanıyor. Her ne kadar Astana ve Soçi'de ciddi çaba harcadıysak da, Tahran'da katliamı önlemek için bir araya geldiysek de rejimin saldırıları devam ediyor." diye konuştu.

"Birlikte adım atılmalı"

"Neden bu kadar çok sivili, binlerce kadın ve çocuğu öldürmek gerekiyor?" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, bu konuda birlikte bir adım atılması gerektiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, Rusya, İran, ABD, Fransa ve İngiltere'nin yanı sıra Suriye'de tüm partnerlerle çalışmaya hazır olduklarını vurgulayarak, Türkiye olarak Suriye'deki durumun sona ermesi ve barışçıl bir çözümün bulunması için başta Rusya ve İran olmak üzere herkesle ikili ve üçlü olarak çalıştıklarını söyledi.

"Barışçıl çözüm çağrısında bulunuyorum"

Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Ama masum insanları, kadınları ve çocukları öldürmek (Suriye'nin) toprak bütünlüğünü sağlamanın yöntemi değil." dedi.

Çavuşoğlu, "Herkese Suriye'de rejimin saldırganlığına karşı seslerini yükseltmeleri ve barışçıl bir çözüm bulma çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin istikrarına yönelik tehditlere hassasiyet vurgusu

Çavuşoğlu, aralarında terörizmin de olduğu, Türkiye'nin istikrarını hedef alan tehditlere karşı hassasiyetini aktardığına dikkati çekerek, "Türkiye'nin tüm çabaları, kendi bölgesinde güvenlik ve istikrarı sağlamaya yöneliktir." ifadesini kullandı.



Brüksel zirvesinde fikir birliğine varıldığı üzere terörizm ve terörist gruplarla ortak mücadele kararlığını Rumen ve Polonyalı mevkidaşlarıyla teyit ettiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, "DEAŞ, PKK, PYD, YPG ve FETÖ ile mücadele konusunda tüm müttefiklerimizden dayanışma görmek istiyoruz ve bu mücadelede istisna olamaz. Mevkidaşlarımı Suriye'de ve özellikle İdlib'deki son duruma ilişkin bilgilendirdim. Irak konusunu da ele aldık. Irak'ta yeni hükümetin yakın zamanda kurulmasını umuyoruz. Irak'ta ve özellikle Suriye'deki insani durumu da değerlendirdik." diye konuştu.



Çavuşoğlu, Balkanlar konusunu da ele aldıklarını belirterek, "Müttefik ve stratejik ortaklarımızla yakın diyalog ve iş birliğimizi sürdüreceğiz." dedi.



Üçlü toplantılar ve diğer formatlardaki görüşmelerini de sürdüreceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, gelecek yıl düzenlenecek Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları toplantısında mevkidaşlarını Türkiye'de ağırlamak istediğini söyledi.

Muhabir: Nazlı Yüzbaşıoğlu-Tuğçenur Yılmaz-Tevfik Durul