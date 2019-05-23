Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AA'ya taziye

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Haber yapmak için gittiği Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeninin bulunduğunu üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, AA başta olmak üzere tüm basın camiamıza başsağlığı diliyorum"