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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YEE'yi ülkeler ile ülkemiz arasında dostluk köprüsü olarak görüyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Dünyanın her yerinde Yunus Emre Enstitüsünün ya da Türk Kültür Merkezlerinin sayısını artırmak için çabalarımız devam ediyor. YEE'yi ülkeler ve ülkemiz arasında dostluk köprüsü olarak görüyoruz." dedi.

07 Mart 2018 Çarşamba 22:08
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YEE'yi ülkeler ile ülkemiz arasında dostluk köprüsü olarak görüyoruz
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VİYANA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şu anda dünyanın her yerinde Yunus Emre Enstitüsünün ya da Türk Kültür Merkezlerinin sayısını artırmak için çabalarımız devam ediyor. Çünkü biz Yunus Emre Enstitülerini faaliyet gösterdikleri ülkeler ve ülkemiz arasında bir iletişim ve dostluk köprüsü olarak görüyoruz." dedi.

Almanya'daki temaslarının ardından Avusturya'nın başkenti Viyana'ya geçen Bakan Çavuşoğlu, burada Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) açılış törenine iştirak etti.

Törene, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rauf Engin Soysal, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün'ün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Çavuşoğlu, açılıştaki konuşmasında, Viyana’da 2015 yılından itibaren hizmetleri ve faaliyetlerini sürdüren Viyana Yunus Emre Enstitüsünü takdirle takip ettiklerini belirterek, "Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezinin resmi açılışını sizlerle birlikte yapmaktan mutluluk duyuyorum.” dedi.

Çavuşoğlu, "Şu anda dünyanın her yerinde Yunus Emre Enstitüsünün ya da Türk Kültür Merkezlerinin sayısını artırmak için çabalarımız devam ediyor. Çünkü biz Yunus Emre Enstitülerini faaliyet gösterdikleri ülkeler ve ülkemiz arasında bir iletişim ve dostluk köprüsü olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Yunus Emre Enstitüsü merkezlerini, ismini aldığı Büyük Şair Yunus Emre'nin öğretisi çerçevesinde evrensel ve yerel değerler arasında bağ kurmanın bir aracı olarak gördüklerini ifade etti.

Viyana Yunus Emre Enstitüsü tarafından Avusturya’da bugüne kadar 248 öğrenciye Türkçe eğitimi verilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, kurumun, Türkçe derslerinin yanı sıra çeşitli etkinliklerle ses getirdiğini belirterek, kurum çalışanlarını tebrik etti.

Çavuşoğlu, Viyana gibi sanat ve kültür zengini bir şehirde sürdürülen etkinliklerin nicelik ve nitelik olarak daha üst seviyelerde olması gerektiğini, Viyana Yunus Emre Enstitüsünün bu başarıyı ortaya koyacağına inandığını aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yunus Emre Enstitüsü Merkezince planlanan Türkçeden Almancaya edebi eserler kazandırma projesine gerçekten önem veriyoruz. Henüz Almancaya kazandırılmamış Yunus Emre Divanı gibi eserlerin yabancı dillere tercüme edilmesinin kültürel iletişime katkı sağlayacağı açıktır. Seçmeli yabancı dil olarak Türkçenin yaygınlaştırılması ve bunun neticesinde Türkçe öğretmenlerinin yetiştirilmesi için Avusturya üniversiteleri ile ortak projeler yürütmenin de faydalı olacağını düşünüyoruz.”

Açılışın ardından Çavuşoğlu, Türk ve Avusturyalı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Muhabir: Aşkın Kıyağan

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluPolitikaViyanaYee
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