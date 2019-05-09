Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin üyeliği AB'yi daha güçlü ve müreffeh kılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'nin (AB'ye) tam üyeliği tabii ki Türkiye için çok önemlidir. Şüphesiz, AB'yi daha güçlü ve müreffeh kılacaktır." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, çok sayıda büyükelçi ve diplomat, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyon ve konsere katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önüne çıkarılan tüm engellere rağmen AB'ye üyelik hedefinden hiç şaşmadığını vurgulayarak, katılım müzakere süreci siyasi olarak engellense de AB standartları uyum çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getirdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Yargı reformu stratejimizin ve insan hakları eylem planımızın da nihai hale geldiğini ve önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir toplantıda bunu açıklayacağını şimdiden duyurmak isterim." diye konuştu.

İlerleyen süreçte Vize Serbestisi Diyaloğu sürecinin tamamlanmasına öncelik vereceklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Vize serbestisinin, hem halklarımızı birbirine daha yakınlaştıracağına hem de karşılıklı ticaret ve ortak refaha katkı sunacağına inanıyoruz. Bu çerçevede, kalan kriterlerin yerine getirilmesine yönelik çalışmalara da hız vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, 18 Mart mutabakatı kapsamında Türkiye'nin üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmeye devam ettiğini vurgulayarak, Türkiye ile AB arasındaki bu mutabakatın, kıtanın geleceği bakımından son derece önemli, somut bir örnek olduğunu söyledi.

AB'nin bir parçası olan Türkiye'nin Birlik içerisindeki gelişmeleri yakından izlediğini belirten Çavuşoğlu, AB'nin bugünlerde Brexit, yabancı düşmanlığı, düzensiz göçmen krizi, İslamofobi ve popülizm gibi çeşitli ciddi sınamalarla karşı karşıya bulunduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, tüm bu sınamalarda Türkiye ile AB arasındaki iş birliğinin oldukça hayati olduğunun altını çizerek, "Türkiye'nin tam üyeliği tabii ki Türkiye için çok önemlidir. Şüphesiz AB'yi daha güçlü ve müreffeh kılacaktır." dedi.

Çavuşoğlu, konuşmasının sonunda 9 Mayıs Avrupa Günü'nü kutladı.

"AB, çeşitliliği güçlendirmekten yana bir proje"

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de konuşmasının başında, Birliğin kuruluş sürecine ilişkin bilgi vererek "Barış, ortaklık, ortak değerler ve dayanışma projesi olan bu proje (AB), sona ermekten bugün çok uzaktır." diye konuştu.

Christian Berger, 27 ülkeden oluşan bir topluluk olan AB'nin, bugün her zamankinden daha da vazgeçilmez olduğu değerlendirmesinde bulundu. Berger, şöyle devam etti:

"Ekonomik büyüme, istihdam, güvenlik, çeşitli fırsatlar ve haklar, ihtiyacı olan vatandaşlarımız için de vazgeçilmezdir ve bu haklar arasında demokratik seçimlerde temsilcilerimizi seçebilme hakkı da vardır. Aynı şey ortaklarımız için de geçerlidir. Yani çok taraflılık, barış, sürdürülebilir kalkınma, serbest ve adil ticaret, insan hakları ve demokrasiyi daha da güçlendirmek ve bunu iş birliği yaparak başarmak isteyen ortaklarımız için de geçerlidir."

Berger, Birliğin mottosunun, "çeşitlilik içinde birlik" olduğunu söyleyerek, Avrupa'nın her şeyden önce bir topluluklar topluluğu olduğunu kaydetti.

AB projesinin tam merkezinde kültürel çeşitliliğin yer aldığına işaret eden Berger, Birliğin, çeşitliliği güçlendirmekten yana bir proje olduğunu dile getirdi.

Program kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla konser verdi.

Berger'in ev sahipliğinde ATO Congresium'da düzenlenen konserde orkestrayı şef Theodore Kuchar yönetti. Antonio Di Cristofano'nun solist olarak yer aldığı konserde orkestra, Wolfgang Amadeus Mozart, Antonin Dvarok ve Bedrich Smetana'nın eserlerini çaldı.

CSO, yarın da başkentlileri, CSO Konser Salonu'nda aynı repertuvarla buluşturacak.