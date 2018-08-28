Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye’nin dış politikası denge gözetmektedir

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya ile ilişkilerimiz AB ile ilişkilere ya da ABD’ye alternatif değil. Türkiye’nin dış politikası denge gözetmektedir" dedi.

Resmi ziyaret için Litvanya'da bulunan Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantı kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti hükümetleri arasında "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma" imzalandı.

Çavuşoğlu, ABD Kongresinden bir heyetin Türkiye'deki temaslarına ilişkin bir soru üzerine, her şeyden önce iki ülke arasındaki diyaloğun önemine işaret ederek kendisinin de dışişleri bakanı olarak diplomasi ve diyalogdan yana olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, iki ülke arasında var olan sorunların çözülmesi için çok çaba sarf ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Kongre üyelerinin Türkiye'ye gelmesi önemli. Çünkü ABD'de farklı kurumlar var. Farklı pozisyonlar, farklı düşünceler var. Tam bir karmaşa var. Türkiye'nin önemini bilen ve Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi için Kongre üyeleri de var. Tabii FETÖ yüzünden zehirlenen, FETÖ'nün zehirlediği gruplar da var." diye konuştu.

FETÖ'nün zehirlediği grupların Litvanya'da da bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "FETÖ burada, Litvanya'da özellikle Tatar toplumunu bölmeye, zehirlemeye çalışıyor. Hatta bu yolla bizim ilişkilerimizi de zehirlemeye çalışıyor. Ama biz buna müsaade etmeyiz. Tatar toplumunun nasıl Kırım'da veya Ukrayna'da birliği önemliyse burada da birliği önemli. Bu konuda Litvanya yönetimine ne gerekiyorsa her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

İlişkilerde temasların önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Artık ilişkileri geliştirmek için tehdit dilini bir tarafa bırakmak lazım. Ya da normalleştirmek için kabul edilemez şartlar da koymamak lazım." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin acil olarak hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu, bu hava savunma sistemini başta ABD olmak üzere müttefiklerinden almak istediğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Fakat bu ülkeler bize satamadı ya da satmak istemedi. Benim de acil ihtiyacım var. Dolayısıyla bir yerden almak durumundayım." diye konuştu.

Şu anda Türkiye'nin acil ihtiyacını karşılayacak bir müttefikin olmadığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"ABD Patriotları şu anda bize satma garantisi verebiliyor mu? F-35'te bile her gün ciddi tehditler, 'yok Kongre'den geçmez, yok şu olmaz bu olmaz' hep böyle şartlar koymaya çalışıyorlar. Ama benim hava savunmamı korumam lazım. Bu benim güvenliğim için elzem. Herkeste füze var. Bu füzelere karşılık kendi ülkemi savunacak sistemi almak durumundayım. Bu benim için tercih değil, bir zorunluluk. Bunu anlamaları gerekiyor. F-35'in ortağıyız zaten. Ortak üretim yapıyoruz. Bazı parçalar Türkiye'de üretiliyor. Bu çok taraflı bir projedir. Türkiye de bunun bir parçasıdır. 'Ben istedim, Türkiye çıkar.' Bu yaklaşım yanlıştır. Kovboy filminde olduğu gibi 'Ben istediğimi yaparım.' derse o zaman bunun mutlaka bir karşılığı da olur."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD ile olan sorunları iki eşit ortak olarak konuşup, çözüp yola devam etmekten yana olduğunu belirterek "Tek tarafın baskısı ve dayatmasıyla işler yürümez." dedi.

"Türkiye, ABD'nin bir eyaleti değil, bağımsız bir ülkedir"

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin dış politikasında Rusya'ya yöneldiğine ilişkin bir soruya "Rusya ile ilişkilerimiz AB ile ilişkilere ya da ABD’ye alternatif değil. Türkiye’nin dış politikası denge gözetmektedir." yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO üyesi olarak Rusya'ya yönelik olanlar dahil ittifakın hiçbir kararını ihlal etmediğini vurgulayarak "Bugünlerde birçok NATO ülkesi Ukrayna'da ve Kırım'da olanları unutuyor ama biz unutmadık. Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayacaktır." dedi.

Türkiye'nin Suriye gibi konularda Rusya ile çalışmaya devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, Soçi ve Astana süreçlerinin işe yaradığını söyledi. Çavuşoğlu, "Türkiye şimdi NATO kararlarını ihlal mi ediyor?" diye konuştu.

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının tek taraflı olduğunu ve BM tarafından getirilen yaptırımlar olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bir yönetim (ABD yönetimi) Helsinki'de Rusya hakkında bir şeyler söylüyor. Sonra halktan ve kendi yönetiminden baskı gelince ertesi gün başka şeyler söylüyor. Türkiye, Washington yönetiminin hislerine göre her gün pozisyonunu mu değiştirecek? Bir ülkeye yönelik yaptırımlara neden katılmak zorunda olalım? Karar vermeden önce bizimle iletişim mi kurdular? Egemen bir ülke olarak neden yaptırımlara katılmak zorunda olalım? ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına neden katılmadık? Çünkü uygun ve adil değil, aynı zamanda bir ülkenin tek taraflı kararı. Türkiye, ABD'nin bir eyaleti değil, bağımsız bir ülkedir. Bir ülkenin başka bir ülkeye yönelik adil olmayan her kararına katılmak zorunda değiliz. Ayrıca ilke olarak biz yaptırımlara karşıyız."

Çavuşoğlu, Ukrayna yönetiminin Türkiye'den Rusya ile ilişkilerinde arabulucu olmasını isteğini kaydederek "Bizim her iki tarafla da iyi ilişkilerimiz var. Bir ülkeyle bir konuda mutabık kalmadığınız olur ama başka bir konuda görüşmeye devam edebilirsiniz, bazı konuları da parantez içine alabilirsiniz. Bir sorun yüzünden ilişkileri durdurursanız ya da diplomasi yolunu keserseniz hiçbir ülkeyle ilişkiniz kalmayabilir." diye konuştu.