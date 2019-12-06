Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Paris'te yaralanan AA foto muhabirini aradı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'teki olaylar sırasında polisin attığı gaz kapsülüyle gözünden yaralanan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Yalçın'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Fransa'nın başkenti Paris'teki olaylar sırasında polisin attığı gaz kapsülüyle gözünden yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Yalçın'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi almak için AA Paris Muhabiri Yusuf Özcan'ı telefonla aradı.
Paris'te polisin attığı gaz kapsülü AA foto muhabirini yaraladı
AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, Fransa'daki emeklilik reformu protestolarında polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı.
Fransa'daki emeklilik reformunu protesto eden on binlerce kişinin gösterileri sırasında protestocularla polis arasında arbede yaşanmıştı.
Gösterileri yakından takip eden foto muhabiri Yalçın, güvenlik güçlerinin fırlattığı gaz kapsülünün yüzündeki maskeyi delmesi sonucu gözünden yaralanmıştı. Maske camının kırılmasıyla kanlar içerisinde kalan Yalçın'a ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlilerince, ardından doktorlar tarafından ambulansta yapılmıştı. Yalçın'ın tedavisi hastanede devam ediyor.
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