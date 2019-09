NEW YORK (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York Peninsula Otel'de görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin KKTC'ye desteği yinelendi.