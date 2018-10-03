Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hollanda ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

Hollanda ile ilişkilerin normalleşmesi sürecinde mevkidaşıyla yakın iş birliği içinde çalıştıklarını ve yaptıkları ortak açıklama sonrasında da çeşitli platformlarda görüşme imkanı bulduklarını anlatan Çavuşoğlu, büyükelçileri karşılıklı olarak atadıklarını hatırlattı.



Blok ile baş başa ve heyetler arası "samimi ve verimli" görüşmeler yaptıklarının altını çizen Çavuşoğlu, ilişkilerde bundan sonraki süreçte 2 yıllık açığı nasıl kapatacaklarını görüştüklerini ifade etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine dikkati çeken Çavuşoğlu, şu anda doğrudan yatırım açısından Hollandalı firmaların Türkiye'de birinci sırada olduğunu, Türkiye'nin Hollanda'daki yatırımlarının da arttığını vurguladı.



Çavuşoğlu, ikili ticaret hacmini yükseltmek için var olan mekanizmaları daha verimli şekilde kullanacaklarını belirtti.



Terörle mücadele dahil birçok konuyu bugünkü görüşmelerde ele aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, özellikle yabancı savaşçılar ve terörle mücadelede iki ülke arasında bilgi paylaşımı konusunda daha yakın çalışma gerekliliğinde Hollandalı mevkidaşıyla hemfikir olduklarının altını çizdi.



Hollanda ile 400 yılı aşkın bir süreye sahip ilişki ve dostlukları olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "2 yıl önce yaşanan üzüntü verici ve tekrarlanmaması gereken hadiseyle bazı olumsuz ayları ve yılları yaşadık fakat o günlerden ders alarak bir daha bunların tekrarlanmaması gerektiğine inanıyoruz. Bundan sonra pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz." dedi.



Çavuşoğlu, Hollanda'da yaşayan Türk toplumu ve çifte vatandaşların durumu ile Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini de ele aldıklarını vurguladı.



Göç mutabakatını Hollanda'nın AB dönem başkanlığı sırasında imzalandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, Hollanda'nın bu süreçte çok büyük katkıları olduğunu ve bu konudaki iş birliğini güçlendireceklerini anlattı. Çavuşoğlu, "Bugün, Avrupa ve AB ile ilişkilerimizi tekrar canlandırmak istiyoruz. Türkiye'de bu kararlılık var. AB'den ve Avrupa'dan da aynı yaklaşımı görüyoruz. Bunun devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Ticaret savaşlarının olduğu bir dönemde çok taraflılığın yeniden konuşulmaya başlandığını ancak etkin çok taraflılık için herkesin katkısının önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bölgesel ve uluslararası örgütlerin de daha etkin olması ve kritik rol oynaması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, bu anlayış içinde Avrupa ile ilişkileri daha da güçlendireceklerine yönelik inancını dile getirdi.



Bakan Çavuşoğlu, gelecek yılın ilk çeyreğinde bu ziyarete karşılık olarak Hollanda'yı ziyaret etmek istediğini ve bu süre içinde birlikte çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Makedonya'da yapılan referandumu değerlendiren Çavuşoğlu, referandum veya seçimlerin demokratik ve şeffaf olmasının önemine işaret etti. Referandum sonucunun Makedonya halkının kararı olduğunu ve herkesin buna saygı duyması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) referandumun sonuçlarından dolayı Makedonya ile iş birliğinden geri adım atmaması gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu, "Makedonya'nın NATO üyeliği için müzakerelerin devam etmesi ve AB'nin de Batı Balkanlara daha fazla önem vermesi gerekiyor." dedi.

"Tüm seçimleri kazandığı halde 'diktatör' derken sorun yok"

Çavuşoğlu, bir gazetecinin ilişkilerin gergin olduğu döneme ilişkin sorusu üzerine, o dönemde medyanın olumsuz bir rol oynadığını hatırlattı. O dönemde kendilerinin asla Hollanda halkını suçlamadığının altını çizen Çavuşoğlu, "Biz asla Hollanda halkı için Nazi benzetmesini kullanmadık. Biz yapılanların Nazi dönemindeki gibi olduğunu söyledik." ifadelerini kullandı.



O dönemde Türkiye'ye yapılanların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Siz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı girdiği tüm seçimleri kazandığı halde gayet açık şekilde 'diktatör' diye eleştirirken hiçbir sorun yok." diye konuştu.



Çavuşoğlu, o dönemi geride bıraktıklarını ve artık geleceğe bakmak gerektiğini kaydetti.

"Türk bankacılık sistemi güçlüdür"

Bakan Çavuşoğlu, ticari ilişkiler açısından Hollanda'dan beklentilerinin sorulması üzerine, Türkiye'ye yönelik kurla ilgili bir saldırı olduğunu hatırlattı. Bunun nedenlerinin de ortada olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, geçici bir dalgalanma yaşansa da Türkiye'nin bankacılık ve finans sisteminin oldukça güçlü olduğunu ve hiçbir zaman disiplinin elden bırakılmadığını anlattı.



Ekonomik anlamda reform sürecinin devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, gerekli tedbirleri aldıklarını ve bunun neticelerini görmeye başladıklarını vurguladı. Bu tür geçici krizler olabileceğini dile getiren Çavuşoğlu, son 17 yılın da dünya ve Avrupa için kolay olmadığını hatırlattı.



Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Tüm bunlara rağmen Türkiye ekonomisi istikrarlı bir şekilde büyüdü ve sadece Türk yatırımcılar için değil küresel sermaye için de çok önemli fırsatlar sundu. Ve bundan da en çok Hollandalı firmalar yararlandı. Kendileri de Türkiye'de olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorlar.



Şu anda Türkiye'ye yatırım için en doğru zamandır ve Hollanda'dan gelecek doğrudan yatırımların artmasını tabii ki temenni ederiz. Zaten Hollanda'daki Türk yatırımcıların yatırım miktarı da artıyor ama iki ülke arasındaki ticaretin artması da her iki ülkenin yararınadır. Zaten bu konuda da kararlıyız."

Muhabir: Meltem Bulur-Nazlı Yüzbaşıoğlu-Tevfik Durul