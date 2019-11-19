Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşimleri kararına ilişkin, "Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir." ifadesini kullandı.

Genel 19.11.2019, 10:57
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir
banner230

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Ben yaptım oldu anlayışıyla yapılan açıklamaların da uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün gece, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

Donald Trump yönetimi olarak, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerine yönelik Barack Obama dönemindeki politikayı değiştirdiklerini belirten Pompeo, ABD'nin Batı Şeria'daki gelişmelerle ilgili uzun yıllardır sürdürdüğü yaklaşımın, barışın sağlanmasında işe yaramadığını savunmuştu.

Pompeo, 39. ABD Başkanı Jimmy Carter yönetiminin, 1978'de, İsrail'in sivil yerleşim girişimlerinin uluslararası hukuka uygun olmadığını savunduğunu ancak 40. ABD Başkanı Ronald Reagan yönetiminin ise buna karşı çıktığını hatırlatmıştı.

#türkiye
Yorumlar (0)
banner287
banner269
açık
Namaz Vakti 19 Kasım 2019
İmsak 05:55
Güneş 07:21
Öğle 12:32
İkindi 15:09
Akşam 17:32
Yatsı 18:53

Gelişmelerden Haberdar Olun

@