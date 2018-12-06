Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: FETÖ ile bağlantılı kişiler uluslararası kurumları istismar ediyor

MİLANO (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 25. Bakanlar Konseyi Toplantısı Genel Kurulu'nun ikinci oturumunda konuşma yaptı.

Ukrayna krizi ve Kerç Boğazı'ndaki son durumun "endişe verici" olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, ilgili taraflara sorumlu davranış sergilemeleri, uluslararası hukuka saygılı olmaları ve bölgedeki tansiyonunun düşürülmesi için gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.

"Kırım dahil olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğini tamamen destekliyoruz." şeklinde konuşan Çavuşoğlu, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyon Başkanlığında görev süresi dolan Ertuğrul Apakan'ın yerine Büyükelçi Halit Çevik'in aday gösterildiği bilgisini paylaştı.

Yapıcı diyalogların önemine işaret eden Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ, Abhazya ve Güney Osetya gibi donmuş problemlerin uluslararası hukuk ve devletlerin toprak bütünlüğüne tam saygı çerçevesinde çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, radikalizm, aşırıcılık ve terörizmle ortak mücadelenin önemine vurgu yaparak, "Türkiye, bu mücadelenin en önündedir ve dostlarından da daha iyi bir iş birliği beklemektedir." ifadesini kullandı.

AGİT'in FETÖ gibi terör örgütlerinin suistimalinden korunması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"FETÖ ile bağlantılı kurum ve kişiler, sivil toplum kisvesi altında AGİT gibi uluslararası kurumları yanış yönlendiriyor ve istismar ediyor. 2 seneyi aşkın süredir bu sorunla mücadele ediyoruz. Kurucu üye olarak bu soruna acilen tatmin edici bir çözüm bekliyoruz."

Muhabir: Tevfik Durul