Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: FBI 20 civarında eyalette FETÖ soruşturması başlattı

ANKARA (AA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin FBI tarafından 20 civarında eyalette FETÖ'ye yönelik soruşturma başlattığı bilgisini verdiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin Cenevre ve Soçi süreciyle Soçi'nin Cenevre'ye bağlanmasında çok önemli rol oynadığını belirten Çavuşoğlu, "Astana'da Türkiye bir lokomotiftir ve şu anda Münbiç dahil sahadaki çalışmalarla Türkiye bir lokomotiftir. Çatışmaların durdurulması ve güven artırıcı adımlar konusunda, insani yardımlar konusunda Türkiye bir lokomotiftir. Şu anda Suriyelilerin geri dönmesi konusunda yani Suriye ile ilgili her konuda esasen en kilit ülke Türkiye'dir." dedi.

Türkiye'nin Suriye'de oyun kurucu olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Münbiç'te ABD ile mutabık kalınan yol haritasının Suriye'nin geleceği için bir tehdit olmadığını vurguladı.

Çavuşoğlu, diğer taraftan Rusya ve İran ile yapılan çalışmaların, rejimle muhalefet arasındaki çatışmaları durdurarak tarafları bir masa etrafında toplayıp siyasi çözüm için müzakerelere başlatmayı amaçladığını kaydetti.

Diğer yandan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin FBI tarafından 20 civarında eyalette FETÖ'ye yönelik soruşturma başlattığı bilgisini verdiğini açıkladı.

Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun bu konuda bilgi verdiğini belirterek, "(Pompeo) Esasen 20 civarında eyalette FBI'ın (FETÖ'ya karşı) soruşturma başlattığını büyükelçimize söylemiştir." ifadelerini kullandı.



Muhabir: Tuğçenur Yılmaz