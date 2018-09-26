Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: DEAŞ ile mücadele başka terör örgütleriyle ortaklıkla yapılmaz

NEW YORK (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak ve Suriye'de terör tehdidinin hala devam ettiğini belirterek "DEAŞ, El Kaide, Nusra, PKK, PYD/YPG hala duruyor." dedi.

Çavuşoğlu, New York'ta düzenlenen Terörizmle Mücadele Küresel Forumu (TMKF) Dokuzuncu Bakanlar Oturumu'nda konuşma yaptı.

Terörle mücadelede yeni bir safhaya girildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Suriye'de ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe vurduklarını kaydetti. Buralarda büyük finansal kaynaklara sahip, devlet benzeri yapıların artık kalmadığını belirten Çavuşoğlu, "Terör tehdidi hala devam ediyor. DEAŞ, El Kaide, Nusra, PKK, PYD/YPG hala duruyor." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin sadece bir belirti olmadığının altını çizerek "Sorunun kökenine inmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "Suriye'de sürdürülebilir siyasi çözüm bulamazsak teröristler mevcut durumu istismar etmeye devam edecek." dedi.

Soçi mutabakatının ardından Suriye'de siyasi çözüm için fırsat yakalandığını belirten Çavuşoğlu, bu nedenle Birleşmiş Milletlerin yanı sıra rejim ve muhalefetin de kalıcı çözüm için görüşmelere başlamalarının desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Ayrıca DEAŞ ile mücadele ederken başka terör örgütleriyle ortaklık yapılmasından kaçınmalıyız. Aksi halde Suriye'de ya da başka bir yerde daha fazla istikrarsızlığa yol açmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin terörle mücadelede ön saflarda yer aldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, Suriye'de iki büyük terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, Azez, Cerablus ve Afrin beldelerinin teröristlerden temizlendiğini hatırlatarak "Bunlar sadece askeri operasyonlar değildi. Aynı zamanda bu operasyonlarla korkunç bir insani durumu ve teröristlerin bölgede büyümesine yol açacak boşluğu ortadan kaldırmayı hedefledik." şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, bu bölgelere 300 bin kadar Suriyelinin gönüllü olarak geri döndüğünü aktardı.

"Hiçbir ülke terörle tek başına mücadele edemez"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin yabancı terörist savaşçıları da engellemek için elinden geleni yaptığını belirterek şunları kaydetti:

"Yabancı savaşçılar dünyanın her yerinden geliyor. Yaklaşık 125 ülkeden gelen yabancı terörist yakaladık. Ortaklarımızla yürüttüğümüz iş birliği ve istihbarat paylaşımı sayesinde bu kişilerin yer değiştirmelerini engelledik. Türkiye'de önemli yerlerde oluşturulan kriz-analiz birimleri yabancı terörist savaşçıların hareket kabiliyetini kısıtlamada önemli bir yere sahip. Başarımızı Türk güvenlik güçlerinin çabalarına borçluyuz. Bu sırada da çok sayıda görevlimiz hayatını kaybetti."

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin terörle mücadelede uluslararası toplumdan tam destek alamadığına işaret ederek buna rağmen Türkiye'nin güvenliği sağlama ve bölgedeki ülkelerden gelen savunmasız insanlara yönelik destek çabalarının devam edeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Hiçbir ülke terörle tek başına mücadele edemez. Birlik içinde hareket etmeliyiz." dedi.

Terörizmle Mücadele Küresel Forumunun birlik içinde hareket etme noktasında ana platformlardan biri olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin platform üyeleri ve diğer ortaklarıyla tecrübelerini paylaşmaya devam edeceğini vurguladı.

Türkiye'nin foruma desteğinin süreceğini dile getiren Çavuşoğlu, kasım ayında Uluslararası Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Enstitüsünün çalıştayının İstanbul'da düzenleneceğini ve Afrika Boynuzu'ndan hakim ve savcıların iyi uygulamaları müzakere edeceğini sözlerine ekledi.