Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Darbe girişimcisi hainleri bize vermeliler

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddiasına ilişkin, "Almanya olsun, diğer ülkeler olsun darbe girişimcisi hainleri bize vermelidir." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin Habertürk'e değerlendirmelerde bulundu.

Firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Almanya’da görüldüğü iddia edildi

FETÖ'nün darbeci sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün Almanya’da görüldüğü iddialarının sorulması üzerine Çavuşoğlu, bunun Anadolu Ajansına yapılan bir ihbar olduğunu hatırlatarak resmi olarak Almanya’daki yetkililerin ilgilendiği ya da doğrudan evine gittiği bir durum bulunmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Adil Öksüz dahil tüm FETÖ mensuplarının peşinde olduğunu vurgulayarak "Bu sebepten dolayı bize gelen duyumlar ve bazı bilgilerden sonra Almanya ile de bu konuda resmi temasta bulunduk. Almanya, Adil Öksüz ve diğerleriyle ilgili arama kararı çıkarttığını söyledi." diye konuştu.

Öksüz'ün şu ana kadar resmi olarak Almanya yetkilileri tarafından bulunmadığını belirten Çavuşoğlu, zaman zaman ABD’de olduğu yönünde de değişik dedikoduların çıktığını hatırlattı.

Bakan Çavuşoğlu, tüm kurumlar nezdinde temasların sürdürüldüğünü söyleyerek “Yakalandıktan sonra tabii ki Almanya ile anlaşmamız var. Ayrıca bu bir darbecidir. Almanya da bunu çok iyi biliyor. Dolayısıyla eğer yakalanırsa iade sürecini başlatacağız.” dedi.

Çavuşoğlu, “Almanya eğer Adil Öksüz'ü vermezse FETÖ’yü vermeyen ABD konumuna düşer. Şu anda ABD’de de bir hareketlenme var ama Almanya olsun diğer ülkeler olsun bu darbecileri, darbe girişiminde bulunan bu hainleri bize vermelidir. Bu kişiler yargıya teslim edilmelidir.” ifadelerini kullandı.

"Yunanistan'a baskı var"

Çavuşoğlu, Yunanistan’ın darbecileri vereceğini söylediğini hatırlatarak “Yunanistan’ın vermek istediğini biliyorum ama Yunanistan’a Avrupa Birliği dahil Batı’dan bu konuda çok ciddi baskı geldi 'bunları Türkiye’ye vermeyin' diye.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, “Yunanistan bunları bize vermezse yarın benzer konularda da bizim tutumumuz farklı olur.” dedi.

Türkiye’nin Yunanistan ile daha önce adli konular dahil birçok konuda ortak çalışma yürüttüğünü belirterek “Nedense darbeyle ilgili konuda darbeden en çok çekmiş ülke olarak Yunanistan atmak istediği adımları atamadı.” diye konuştu.



Muhabir: Zuhal Demirci