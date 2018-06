Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

WASHINGTON (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yapacağı görüşme için geldiği ABD'nin başkenti Washington'da, AK Parti ABD Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) düzenlenen etkinliğe katıldı.

Sözlerine, "Hepinize Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın selamlarını getirdim." diyerek başlayan Çavuşoğlu, ABD temasları hakkında bilgi verdi.

"Bir yol haritası üzerinde konuşuyoruz"

ABD yerel saatiyle sabah saatlerinde ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşeceğini anımsatan Çavuşoğlu, "Amerika ile ilişkilerimizi normalleştirmek, özellikle sınırımızın ötesindeki PKK/YPG yapılanmasına bir son vermek ve Suriye'yi bir istikrara kavuşturmak için yarınki (bugün) görüşmemiz önemli. Bir yol haritası üzerinde konuşuyoruz. Yarın bu yol haritasını onayladıktan sonra uygulama safhasına geçeceğiz." dedi.

Türk-Amerikan ilişkilerini zedeleyen ana iki konunun, PKK/YPK konusu ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi konusu olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Biz (15 Temmuz darbe girişimi konusunda) milletimize bir söz verdik; 'Nerede olursa olsun faillerin peşini bırakmayacağız' dedik. 'Bize bu acıyı yaşatanlardan hesap soracağız' dedik." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, sadece Gülen'in değil, Türkiye'nin istediği ABD'deki diğer FETÖ mensuplarının da iade edilmesini talep ettiklerini bildirdi.

"Ümmetin tek umudu Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'dır"

24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "Burada az önce Amerikalı Müslüman sivil toplum temsilcileriyle de görüştüm. Bir kez daha şunu anladım ki ümmetin tek umudu Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Salonda bulunan konuklara "Sizler müttefikimiz ABD ile aramızdaki bir köprüsünüz. Sizlerle gurur duyuyoruz." diye seslenen Çavuşoğlu, ABD'de yaşayan Türklerin bu ülkeye çok iyi bir şekilde uyum sağladığını ve bunun çok önemli olduğunu vurguladı.

"Bu seçim, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimidir"

Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Bir seçim dönemi daha geldi. Ülkeyi kim yönetebilir, kimi 'yapacağız' diyor, kimi 'yıkacağız' diyor. Kimin vizyonu var, kim vizyonsuz. Kimler yerli ve milli ittifak kurmuş, kim de şer ittifakı kurmuş, milletimiz bunları güzelce görüyor. 24 Haziran seçimleri sadece 2023'ü değil, Türkiye'nin iki asırlık geleceğini belirleyecek bir seçimdir. Yeni bir sistemle seçime gidiyoruz. Bugüne kadar birçok seçim yaşadık, ancak bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından 'bu seçim en önemli seçimdir' lafını duymamıştık. Bu seçim, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimidir."

AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'de yapılan icraatları anlatan Çavuşoğlu, "16 yıl önce bunların yapılacağını söyleselerdi kimse inanmazdı. Bunları yaptık hem de kolay şartlarda da yapmadık. 'Sizi muktedir yapmayacağız' dediler. 'Siz ancak seçim kazanırsınız ama biz yönetiriz' dediler." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin terörle mücadelesi

Son yıllarda Türkiye'nin üzerine PKK, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin hepsinin salındığını belirten Çavuşoğlu, "Ancak buna Cumhurbaşkanımız 'topunuz gelin, alayınız gelin' şeklinde yanıt verdi. Güçlü Türkiye, artık bu tür tehditlere ve dayatmalara karşı boyun eğen bir ülke değildir." yorumunu yaptı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin birçok kurumuyla dünyanın her yerinde insani diplomasinin en güzel örneklerini verdiğini vurgulayarak, "241 elçiliğimiz oldu. Afrika'da 12'den 41'e çıktı, 50'ye çıkacağız, hedefimiz bu. Latin Amerika'nın her yerine büyükelçilik açacağız. ASEAN bölgesinde sadece Laos'ta yoktu, oraya da açacağız. Her yerde var olacağız. 16 boyunca bunlarla mücadele ederken dünyaya bu açılımları yaptık." dedi.

"Barış ve istikrar için sözümüzü yükselttik"

"Barış ve istikrar için sözümüzü yükselttik. Yeni sistemle Türkiye sıçrama yapacak. Bugüne kadar yaptıklarımız bizim temelimizdir." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, "Çünkü bizim hedeflerimiz var. Recep Tayyip Erdoğan’dan başka bir vizyonu olan, ortaya bir rakam koyan var mı? Böyle bir vizyonları yok." diye konuştu.

Sağlık politikalarıyla Türkiye'nin dünyada birinci sırada olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Biz insana önem veriyoruz. Sosyal politikalarımızla da verdik; yaşlılara ve engellilere. Çünkü biz insan odaklı siyaset yapıyoruz. Zaten devlet, millet için ne yapacağını gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

"Biz sussak Kudüs davasını kim savunabilir?"

Çavuşoğlu, "Dünya küresel sistemin değişmesi gerektiğini savunan en güçlü ülke biziz. Biz ümmetten sorumluyuz. Biz sussak Kudüs davasını kim savunabilir? Bazı Müslüman ülkeler korkularından seslerini çıkartamıyor." ifadelerini kullandı.

Programın ardından katılımcılarla fotoğraf çektiren Çavuşoğlu, ABD'de yaşayan tüm Türk vatandaşlarını 9-17 Haziran tarihleri arasında sandığa gitmeye davet etti.

Çavuşoğlu'nun bugün Pompeo ile görüşmesi ve ardından bazı düşünce kuruluşlarında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapması bekleniyor.

Muhabir: Hakan Çopur, Muhammed Bilal Kenasari