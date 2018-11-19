Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Aşırıcılık ve kutuplaşmayla mücadele için birlik olalım

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde düzenlenen Medeniyetler İttifakı (Mİ) 8'inci Küresel Forumu'na katıldı.

Aile fotoğrafı çekilmesinin ardından başlayan toplantıda Çavuşoğlu konuşma yaptı.

Forumun bu yıl ilk kez New York'ta düzenlendiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bu oldukça zamanlıca yapılmış ve önemli bir etkinlik. Tüm dünyada önyargı, dışlanma, kutuplaşma ve nefrete karşı hepimiz sürekli bir azim ve siyasi irade göstermeliyiz. Bu arayış Medeniyetler İttifakı'nın felsefi temelini oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Medeniyetler İttifakı'nın bu sene 14. yılı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Tüm bu yıllar boyunca Dostlar Grubumuz genişledi. Ağı ve ulaştığı alanlar hem daha genişledi hem de çeşitlendi. Eğitim, gençlik, göç ve basın olmak üzere 4 ayağında yürütülen aktiviteler yoluyla İttifak, her gün gerçek insanlara ulaşıyor ve sahada fark yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İttifak hiç olmadığı kadar amacına uygun ve gerekli olmaya devam ediyor"

Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Şu andaki küresel duruma bakınca, İttifak hiç olmadığı kadar amacına uygun ve gerekli olmaya devam ediyor. Küresel ölçekte diyalog ve anlayışın desteklenmesi için İttifak daha güçlü, daha görünür, aktif, etkin ve ayrıca siyasi olarak da amacına uygun olmak zorunda. Bu İttifak'ın sponsorlarından biri olarak Türkiye özel bir sorumluluk hissetmekte."

Diyalog, ortaklık ve önleyici tedbirlerin uzun süreli barış için hayati önemde olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, 8. Global Forum'un "Önleyici Tedbirler için Ortaklık ve Barışın Sürdürülmesine Bağlılık" temasının çok yerinde olduğunun altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugünün çatışmaları daha karmaşık. Bu nedenle de önleme ve çözüm çabalaramız da böyle olmalıdır. Kalıcı barış, kapsamlı, kapsayıcı ve koordineli yaklaşımları gerekli kılar. Farklı aktörler birbirini tamamlamalıdır. Sivil toplumun yanı sıra bölgesel, alt bölgesel ve yerel kuruluşlar bu çabaların ayrılmaz bir parçasıdır." diye konuştu.

"Aşırıcılık ve kutuplaşmayla mücadele için birlik olalım"

Çeşitliliğin tüm ülkeler için bir zenginleşme kaynağı ve sosyal gelişim aracı olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, aralarında siyasi liderler, basın ve internetin de bulunduğu hoşgörüsüz kamu söylemine karşı ortak bir cephe gerekli. Popülizmle sağ kanat aşırıcılığın bugüne kadar görülmemiş boyutlara ulaştığı Avrupa gibi bölgesel ve küresel trendleri esefle karşılıyoruz. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık, Müslüman karşıtı fikirler ve Müslümanlara karşı nefret, göç ve mülteci akınlarına paralel olarak yükseliyor."

Türkiye'nin sadece bugün değil, tarih boyunca zulüm ve adaletsizliklerden kaçanlara kucak açan bir ülke olmaktan gurur duyduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Ülkemizde kendilerine yeni bir ev bulan insanlar, toplumumuzu zenginleştirdi. Türkiye bugün girişimci ve insani dış politikasıyla uyumlu olarak dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke. Bu kolay mı? Hayır, hiç değil ama bu yapılacak doğru şey." yorumunda bulundu.

Medeniyetler İttifakı'na iş birliği ve taahhüt çağrısı da yapan Çavuşoğlu, sözlerini "Aşırıcılık ve kutuplaşmayla mücadele için birlik olalım. Türkiye, etkili çok taraflılığa inanan bir ülke olarak bu yöndeki ortak çabalara destek vermeye istekli ve hazır." ifadeleriyle tamamladı.

Muhabir: Dildar Baykan, Betül Yürük