Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB üyeliği hala Türkiye için stratejik hedef

BRATİSLAVA/ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, ​Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da Vişegrad Grubu ülkeleri ve Türkiye'nin katılımıyla düzenlenen "V4+Türkiye Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı"nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantının çok verimli geçtiğini kaydeden Çavuşoğlu, görüşmelerde ortak çıkarlar ve bölgesel konuların yanı sıra Suriye, Libya, İran ve Irak'taki durumu değerlendirdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, mevkidaşlarını Türkiye'nin Suriye sorununun çözümü için neler yaptıkları konusunda bilgilendirdiğini belirterek, bu kapsamda ABD'nin Suriye'den çekilmesi, İdlib'teki son durum ve İdlib'in statüsü, siyasi durum, Anayasa Komitesi'nin kurulması, Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşü gibi konularda bilgi verdiğini kaydetti.

Düzensiz göç konusunu da masaya yatırdıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Düzensiz göç konusu, hep birlikte mücadele etmemiz gereken ortak bir sorun." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bu meseleye güvenliğin yanı sıra insani açıdan da yaklaşılması gerektiğinin altını çizerek, "Bu sadece Avrupa'nın değil, bu hepimizin birlikte mücadele etmesi gereken küresel bir sorun." ifadesini kullandı.

Türkiye ve AB arasındaki göçmen anlaşmasının bu kapsamda etkili olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, göç konusunda beraber çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

"Hiçbir ayrımcılık yapmadan terörle mücadele etmek de çok mühim." diyen Çavuşoğlu, terörle mücadele konusunun yanı sıra AB-Türkiye ilişkilerini de değerlendirdiklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin herhangi bir müzakere başlığını ele almaya hazır olduğunu belirterek, "Türkiye herhangi bir şartı karşılamaya hazır. Seçimlerden sonra Türkiye'de reform bizim önceliğimiz ancak siyasi engellerden kaçınmalıyız. Bu önümüzdeki asıl problem." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin AB'ye, güvenlik, ekonomi ve göç gibi birçok konuda katkılar sunduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB üyeliği önünde siyasi engeller bulunduğunun altını çizdi.

Bazı ülkelerin Türkiye'nin AB üyeliğine "kategorik olarak karşıt" durduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bazılarına göre Türkiye, 82 milyon nüfusuyla büyük bir ülke. Bu nedenle AP'de diğer ülkelerden daha fazla koltuğa sahip olacak. Diğerlerine göre ise Türkiye ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı bir ülke. AB bir dini birlik ise o zaman tamam. Eğer AB, gücü herhangi bir ülkeyle paylaşmak istemiyorsa bu da tamam. Fransa ve Almanya arasındaki dengeyi anlıyoruz ancak Türkiye'nin AB'ye nasıl katkı sunabileceğini ihmal ediyorlar. AB üyeliği hala Türkiye için stratejik hedef. AB bizi almak istemiyorsa kararını vermeli."

Çavuşoğlu, öte yandan üyelik konusunun reform ya da Türkiye'nin karşılaması gereken kriterlerle alakası olmadığını belirterek, "En iyi ilişkilere sahip olduğumuz 2006'da, Türkiye'nin reform sürecinin 'sessiz devrim' şeklinde nitelendirildiği zamanda bile birçok başlık, Fransa ve Avrupa Komisyonu dahil birçok üye ülke tarafından bloke edilmişti." diye konuştu.

"Türkiye'nin acil şekilde hava savunma sistemine ihtiyacı var"

Türkiye'nin acil şekilde hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye bu sistemleri ABD dahil olmak üzere son 2-3 yıl değil, son 10 yıldır müttefiklerinden almaya çalıştı ancak diğer ülkelerden satın alamadık." dedi.

Bazı NATO müttefiklerinin bataryalarını Türkiye sınırına yerleştirdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Son 2 yılda Almanya, ABD ve Hollanda gibi birçok müttefikimiz savunma sistemlerini geri çekti. Şu an bir İspanyol Patriot'u ve bir İtalyan SAMP-T'si var sınırımızda. Türkiye'nin güneyindeki bu sistemler yeterli değil. Bu nedenle Rusya'dan bu sistemleri almak durumunda kaldık. Rusya, bize en uygun teklifi yaptı." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in NATO müttefiki herhangi bir ülkenin bu savunma sistemlerini herhangi bir başka ülkeden alabileceği konusuna açıklık getirdiğini hatırlattı.

"Başından beri Türkiye'nin alacağı sistemin NATO sistemini düşman görmemesi konusunda çok hassasız." diyen Çavuşoğlu, NATO'ya ve ABD'ye bu kapsamda uzmanlardan oluşan ortak bir teknik komite kurulmasını teklif ettiklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, "Hala yanıt bekliyoruz. Türkiye'nin buna acil ihtiyacı var ve Türkiye daha çok bu tür savunma sistemlerinden satın alacak. ABD, Fransa, İtalya gibi müttefiklerimizden alabilirsek elbette bunu yapacağız ama alamama durumumuzda başka yerden satın almak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da yükselen sağ

Avrupa'da artan aşırı sağ ve bu tarz ideolojiye sahip bütün partilerin her şeye karşı olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bunlar İslamofobik, ırkçı, göçmen karşıtı fakat aynı zamanda temel AB değerlerine de karşılar. AB'nin kendisine karşılar. Bu nedenle aşırı sağcılar, sadece Türkiye'nin değil bütün AB ülkelerinin endişesi." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, aşırı sağcıların, AB'nin ilkeleri, Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Konseyi gibi demokratik kurumlara zarar verdiğini dile getirerek, "Maalesef bunlar AP'de ve kendi meclislerinde daha fazla koltuk kazanabilirler diye endişeleniyoruz. Bu sadece bizim değil bütün Avrupa'nın kaygısı." dedi.

"Vatandaşlarımız bu tarz intikamcı tutumun parçası olmamalı"

İstanbul'da, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddiasıyla "askeri, siyasi ve uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanan şüphelilerden birinin intihar etmesine ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, yargı sürecinin devam ettiğini ve bunun yargının meselesi olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, öte yandan BAE'de bir Türk'e verilen ömür boyu hapis cezasının onanmasına ilişkin de neden böyle bir karar verildiğini bilmediğini ancak oradaki Büyükelçilikle temasta olduklarını kaydetti.

"Vatandaşlarımız bu tarz intikamcı tutumun bir parçası olmamalı." diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin hukukun üstünlüğünün önem verildiği bir ülke ve sürecin takipçisi olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Slovakya'yı ve Slovak mevkidaşı Lajcak'ı V4'ün yanı sıra AGİT'e başarılı şekilde başkanlık ettikleri ve Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanlığına bir Türk diplomatı atadıkları için teşekkür etti.

Çavuşoğlu ayrıca, Slovak vatandaşı Hydrotour CEO’su Mikulas Milko'ya Türkiye-Slovakya ilişkilerine turizm alanındaki katkılarından ötürü teşekkür belgesi takdim etti.

Türkiye ve Slovakya'nın "harika siyasi ilişkilere" sahip olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "2018'de diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 25. yılını kutladık. Türk ve Slovak insanı sıcak bir dostluğa sahip." dedi.

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin turizm başkenti Antalyalı bir bakan olarak turizmin insanları nasıl birbirlerine bağladığını biliyorum. 2018'de 40 milyondan fazla turiste ev sahipliği yaptık. Bunların 157 bin kadarı Slovakya'dandı. Bu sayının Milko gibi insanlar sayesinde daha da artacağına eminim." şeklinde konuştu.

Muhabir: Tuğçenur Yılmaz,Aşkın Kıyağan



