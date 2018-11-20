Diş hekimliği öğrencileri beyaz önlük giydi

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanan 114 öğrenci için önlük giyme töreni düzenlendi.
Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleşen törene, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Diş Hekimleri Odası Başkanı Emrullah Maraş, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Öztürk, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Çalış, öğrencilerin Türkiye'nin ilk 10 araştırma üniversitesi arasında yer alan, kaliteli bir okula geldiklerini belirtti.
Diş Hekimleri Odası Başkanı Maraş ise, diş hekimliği fakültelerine sürekli yenilerinin eklendiğini, mezun sayısının giderek arttığını dile getirdi.
Konuşmaların ardından diş hekimliği alanındaki akademisyenlerden çeşitli projelerle dereceye girenlere plaketleri takdim edildi.
Törenin sonunda 114 öğrenciye beyaz önlükleri giydirildi.