Direnemeyeceğini anlayan teröristler Afrin'den kaçtı

ANKARA (AA) - Sinan Uslu - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında hiçbir direnişle karşılaşmadan Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezini kontrol altına aldı. YPG/PKK'lı teröristlerin, direnemeyeceğini anlayınca bölgeden kaçtıkları ortaya çıktı.

TSK'nin, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlattığı harekat sürüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, "Afrin'de meskun mahal savaşları yaşanacak, terör örgütü asıl direnişi orada gösterecek" iddialarına karşın dün, harekat kapsamında Afrin ilçe merkezi hiçbir direnişle karşılaşılmadan kontrol altına alındı.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yürütülen meskun mahal operasyonlarında elde edilen stratejik öngörünün, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkin olarak kullanılması başarıyı getiren en önemli faktör arasında yer aldı.

Terör örgütü "şehir savaşı"nı göze alamadı

Başlangıcından bu yana 3603 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatla kırsalda ağır kayıplar veren terör örgütü, TSK birliklerinin, 17 Mart'ta Afrin'in kuzeyinde buluşmasıyla ilçe merkezini üç taraftan kuşatmasının ardından "şehir savaşı"nı göze alamadı, Afrin'de de büyük bir hezimete uğrayacağını gördü.

Bunun üzerine şehir merkezinde bulunan 5-6 bin civarında terörist, ayrı gruplar halinde Menbiç, Haseke, Rakka, Tel Rifat ile Halep'in kuzeyine kaçtı.

Dünyanın sayılı orduları arasında yer alan TSK'nin, harekat kapsamında kullandığı yerli silahlar ve yüksek teknoloji ürünü sistemler, teröristlerin bölgeden kaçmasını tetikleyen unsurlar arasında yer aldı.

"5-6 bin terörist bölgeden kaçtı"

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün özellikle sözde lider ve dağ kadrosunun, kendileri açısından tehlikeyi görmelerinin ardından Afrin'i peyderpey boşaltmaya başladığını söyledi.

Harekat kapsamında 6 bin civarında teröristin etkisiz hale getirildiğini vurgulayan Ağar, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 5-6 bin terörist Afrin'den kaçtı, bir miktar PKK'lı da şu anda silah ve teçhizatını bırakarak Afrin içinde varlığını sürdürüyor. Çıkanlar, özellikle Kandil'den ve Fırat'ın doğusundan gelenler. Fırat'ın doğusuna Rakka'ya, Haseke'ye kaçan teröristler var. Menbiç'ten gelenler Menbiç'e kaçtılar, bazıları Halep'e kaçtı. Bu yönde bilgiler var. Katme tarafındaki bir kısım unsurların Nubul Zehra tarafına geçtiğine dair bilgi var. Afrin kırsalında yetiştirilen teröristlerin Fırat'ın doğusundaki alanlara, Rakka ve Tel Rifat tarafına doğru gittiği, Kandil'den gelen ve Fırat'ın doğusundan gelenlerin de Rakka ve Haseke'ye doğru gittiğine ilişkin bilgiler var."

"TSK can alıcı darbeyi vurdu"

TSK birliklerinin, 17 Mart'ta Afrin'in kuzeyinde buluşmasıyla ilçe merkezini üç taraftan kuşatmasını hatırlatan Ağar, şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetler bir anda asıl can alıcı darbeyi vurdu, Afrin'in kalbini merkez alan kuzeyden güneye, doğudan batıya bir yarma harekatı yaptı. TSK, Afrin'in kalbine mızrağı sapladığında PKK daha uyanmamıştı. PKK uyandığında ise artık tam bir çaresizlik içinde yapabileceği hiçbir şey kalmadı. Afrin ve PKK ikiye bölündü, diğer alanlar parça parça koparılıyordu. PKK bundan sonra mikrolaşmaya, sıyrılmaya, kaçmaya, dağılmaya başladı. Bu temel fotoğraf üzerine aslında bir etki çıktı. Baskın tarzında yapılan bir yarma harekatı PKK'nın bütün hayallerini yıktı, iddiasını çökertti, PKK dağıldı. Harekatın özeti bu. Dün sabahın erken saatlerinde bize 'Afrin düştü' mesajını veren temel etken, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortaya koyduğu stratejik akıl ve o stratejik aklın sahada büyük bir başarıyla uygulanmasıdır."

"Yerli silahlar harekatın en temel kuvvet çarpanıdır"

Yerli silahların harekatın başarısındaki önemine dikkati çeken Ağar, "Kullandığımız sofistike silah sistemleri, yüksek teknoloji ürünü silahlar, harekattaki en temel kuvvet çarpanıdır. Bu kuvvet çarpanı özellikle keşif ve gözetleme vasıtaları, taarruz unsurlarımız, taarruz helikopterlerimiz, SİHA, İHA ve İKU'larımız, açıkçası PKK'nın hareketlerini gerçek zamanlı, anbean gözlememize ve onların üzerinde hem istihbarat hem tedbir hem de etkileme, vuruş anlamında bize büyük bir etki ve güç sağlamıştır." değerlendirmesini yaptı.

"Terör örgütünün stratejisi üstün teknoloji karşısında çöktü"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Güvenlik Uzmanı Murat Aslan, "Teröristlerin Türk hududuna yakın tesis ettikleri mevziler tahmin ettiklerinden daha dayanıksız ve aşılabilir çıktı. Teröristler, TSK ve ÖSO'ya karşı düzenli bir ordu gibi mevzi harbi yapabileceklerini düşündüler ancak TSK, diplomasi dahil devlete ait tüm imkanları en iyi şekilde kullanarak sinerji yarattılar." dedi.

TSK'nin kullandığı üstün teknoloji karşısında terör örgütünün stratejisinin çöktüğünü ve örgütün dağıldığını dile getiren Aslan, bölgeden kaçan örgüt mensuplarının muhtemelen Fırat doğusuna çekildiklerini, toparlanma sürecine girerek farklı bölgeleri de kullanabileceklerini belirtti.