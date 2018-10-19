Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

16 Ekim günü, 35 HF 122 plakalı hafif ticari aracıyla Müftü Mahallesi, Konya yolu üzerinde seyir halinde iken bir akaryakıt istasyonuna yaklaştığında direksiyon başında kalp krizi geçirerek istasyonun levhalarına çarpıp durabilen 63 yaşındaki Ali Özenli, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan kalp masajı ile hayata tutunmuştu.

Daha sonra, Konya'da özel bir hastaneye sevk edilen Özenli, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özenli'nin bugün doğum yeri olan Beyşehir'e bağlı Doğanbey Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.