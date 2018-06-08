Direğe leylekler için özel yuva

EDİRNE (AA) - Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), leyleklerin güvenliği için direğe özel yuva taktı.

TREDAŞ'tan alınan bilgiye göre, bir abonenin ihbarını değerlendiren TREDAŞ ekipleri, Uzunköprü ilçesinin Aşçıoğlu Mahallesi'nde yüksek gerilim hattına yuva yapan leyleklerin güvenliği için çalışma başlattı.

İlk aşamada leyleklerin direğe konmaması için tertibat sağlayan ekipler, bunun yeterli olmadığını görünce, leyler için direğe yuva yapma kararı aldı.

Ekipler direğe demir bir düzenek kurdu. Ardından leylek yuvası TREDAŞ ekiplerince demir düzeneğin üzerine taşındı.