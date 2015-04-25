Diplomatlar Ermeni Terör Örgütlerinin Katlettiği Şehitler İçin Yürüdü

Dışişleri Bakanlığı emekli mensupları ve şehit aileleri, Ermeni terör örgütlerinin katlettiği şehitler için yürüyüş düzenledi.Dışişleri Bakanlığı emekli mensupları ve şehit aileleri, Ermeni terör örgütlerinin 1973 ile 1985 yılları arasında 40’ın üzerinde diplomat ve devlet görevlileri ile aile bireylerini acımasızca katletmeleri nedeniyle saygı yürüyüşünde bulundu. Emekli diplomatlar Ulus’taki Atatürk heykelinin önünden Sıhhiye’deki Atatürk heykeline kadar sloganlar atarak yürüdü.Emekli Büyükelçi Tugay Uluçelik yaptığı konuşmada, “Yurtiçindeki ve yurtdışındaki devlet görevlerini yaparken Ermeni teröristler tarafından haince, insafsızca katledilerek şehit edilmiş olan meslektaşlarımızla, devletimizin çeşitli kurumlarımıza mensup görevlilerinin ve onların şehit eşleri, çocuklarını sizlerle kucaklaşarak, bütünleşerek anmak üzere huzurunuzda bulunuyoruz” diye konuştu.Uluçelik, yaptığı konuşmada, “Ermeni terör örgütü ASALA ve ASALA ile bağlantısı olan terör örgütleri 1973 ile 1994 yılları arasında yurtdışında görevli diplomatlarımızı, devlet görevlilerimizi ve onların bir kısmının eş ve çocuklarını katletmişlerdir. Bu şekilde verdiğimiz şehit sayısı 36’dır. 1915 yılı Osmanlı devleti için maalesef ömrünün her bakımından acılarla dolu son yıllarının belki de en acılısı olmuştur. 1915’in 100. yılında bu iftira kampanyası yoğunlaştırıp bugünlere zirve noktasına ulaştırdıkları hayali içinde bulunan Ermenistan devletini yönetenlerin ve onları destekleyen Ermenilerin güttükleri amacı çok iyi biliyoruz. Bu sapık emel ve amaç Türk milletinde bir suçluluk duygusu yatarak devletimize 1915 olaylarını bir soykırım olarak kabul ettirmek ve akıllarınca bu suretle aziz vatanımızdan toprak koparabilecekleri ve gelecek nesillerimizi de muazzam bir borç yükü altında sokacak şekilde tazminat taleplerini gündeme getirebileceklerini bir siyasi ve hukuki zemin yaratabilmektir” dedi.Öte yandan emekli diplomatların saygı yürüyüşüne genel seçimlere birlikte girme kararı alan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mustafa Kamalak ve Büyük Birlik Partisi (BBP) eski Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.