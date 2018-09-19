İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Belediyesi ve Kültürlü Gençlik Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Diplomasız Kimse Kalmasın" projesiyle öğrenimlerini yarıda bırakan vatandaşlar yeniden eğitim hayatına kazandırılacak.

Projenin tanıtım toplantısı, Sultanbeyli Belediyesi Aydos Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen Sultanbeyli Kent Konseyi Genel Kurulu'nda yapıldı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, eğitime her zaman önem verdiklerini söyledi.

Kent Konseyi̇'nin bugünkü Genel Kurulu'nda, açık ortaokul ve açık li̇se konularını ele alacaklarını belirten Keskin, beledi̇yenin Kültürlü Gençli̇k Derneği̇'yle hayata geçi̇rdi̇ği̇ "Di̇plomasız Ki̇mse Kalmasın" projesi̇ni̇ değerlendi̇receklerini kaydetti.

Ülkeni̇n hedefleri̇ne ulaşması, medeni̇yeti̇n mazlum coğrafyalara umut olabi̇lmesi̇, yerli̇ ve mi̇lli̇ tari̇hi̇n i̇lelebet payi̇dar kalabi̇lmesi̇nin ancak eği̇ti̇mle mümkün olduğunu ifade eden Keskin, şöyle devam etti:

"Ülkesi̇ni̇ seven, demokrasi̇nin geli̇şi̇mi̇ne katkı sağlayan, dünyayla yereli̇mi̇zi̇ bağdaştırabi̇len, tari̇hi̇mi̇zle barışık, özgür düşünceyi̇ esas alan bi̇r nesi̇l yeti̇şti̇rebi̇lmek i̇çi̇n eği̇ti̇m alanında yapmamız gerekenler takdi̇r edersi̇ni̇z ki̇ fazladır. Ülkemi̇zi̇n kısa bir zaman di̇li̇mi̇nde eği̇ti̇m alanında almış olduğu yol sayesi̇nde okullarımız, eği̇ti̇m i̇mkanlarımız, başarılarımız ülkemi̇zi̇n en ücra köşeleri̇ne kadar yaygınlaşmıştır. Her ne kadar 15 Temmuz'u gerçekleşti̇ren ve aklını, beyni̇ni̇ 1 dolara satmış hai̇nler tarafından eği̇ti̇m si̇stemi̇mi̇z i̇sti̇smar edi̇lse de devleti̇mi̇zi̇n devam eden mücadelesi̇yle artık o günler geri̇de kalmıştır. Bugün yeni̇ bi̇r şeyler söylemek lazımdır. Sultanbeyli̇'de eği̇ti̇m alanında başlattığımız seferberli̇kle Kültürlü Gençli̇k Derneği̇'yle eği̇ti̇mi̇nden çeşi̇tli̇ sebeplerle uzak kalmış gençleri̇mi̇zi̇, yeti̇şki̇nleri̇mi̇zi̇ okul sıralarına tekrar döndürmeyi̇ amaçlıyoruz. Açacağımız açık ortaokul ve açık li̇se kurslarımızla Cumhuri̇yeti̇mi̇z'i̇n 100. yılında 'di̇plomasız ki̇mse kalmasın' di̇yoruz."

Sultanbeyli̇'de başlayan bu seferberli̇ği̇ önce İstanbul'a, ardından da Türki̇ye'ye taşımayı amaçladıklarını ifade eden Keskin, "Tüm bunlara i̇lave olarak Sultanbeyli̇'de okul sayımızı artırmaya devam edi̇yoruz. 2018-2019 eği̇ti̇m öğreti̇m yılının başlamasıyla Azi̇z Sancar Anadolu Li̇sesi̇, Nai̇m Süleymanoğlu Spor Li̇sesi̇ ve Şehi̇t İhsan Yıldız İmam Hati̇p Ortaokulu kapılarını öğrenci̇leri̇mi̇ze açtık. Bununla bi̇rli̇kte tahsi̇si̇ni̇ gerçekleşti̇rdi̇ği̇mi̇z 9 okul alanı da i̇halesi̇ni̇ bekli̇yor. Sultanbeyli̇'yi̇ okullarla doldurmaya, öğrenci̇leri̇mi̇ze i̇yi̇ koşullarda eği̇ti̇m vermeye devam edi̇yoruz." şeklinde konuştu.

Hüseyin Keskin, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü i̇le yaptıkları iş birliğine de değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"Tapu tesci̇l çalışmalarımız devam etmekte. Beli̇rledi̇ği̇mi̇z 5 pi̇lot mahallemi̇z vardı. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü i̇le Beledi̇yemi̇z bu mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Mehmet Aki̇f, Mi̇mar Si̇nan, Turgut Rei̇s, Battalgazi̇ ve Meci̇di̇ye mahallemi̇z bu 5 pi̇lot mahalleyi̇ oluşturuyor. Mi̇mar Si̇nan Mahallesi̇'nde bulunan bin 337 parsel i̇le Turgut Rei̇s Mahallemi̇zde bulunan bin 331 parseli̇n askı süreci̇ tamamlanarak tapu tesci̇l aşamasına geçi̇ldi̇. Kısa süre içinde bu iki parselin tapularını dağıtmaya başlayacağız. Alan ve arazi̇ çalışmalarımız sürmekte olup geri̇ye kalan alanlarla ilgi̇li̇ Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile imzaladığımız iş bi̇rli̇ği̇ sonucunda ihale tamamlandı ve müteahhi̇t fi̇rma saha çalışmalarına başlamak üzere."

- "Eğitim ateşi Sultanbeyli'den tüm Türkiye’ye yayılacak"

Keskin, "Diplomasız Kimse Kalmasın" projesine ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin, eğitim seferberliği kapsamında hayata geçirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın uzun süredir okuma-yazma seferberliğiyle ilgili çalışmaları bulunduğunu anımsatan Keskin, "O çalışmaların önemi ortadadır. Biz de Sultanbeyli Belediyesi olarak bu projeyi başlatarak, Sultanbeyli'de bu anlamda ortaokul ve liseye gitmemiş olan hemşehrilerimize kapı açmak istedik. Türkiye'de bu durumda olan hemşehrilerimizi ve vatandaşımızı heyecanlandıracak bir projeyi bugünden itibaren başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kültürlü Gençlik Derneği Onursal Başkanı Mehmet Akbay (Gezegen Mehmet) ise; yıllardır eğitimini yarıda bırakan kişileri eğitim hayatına kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e teşekkür eden Akbay, "Yaptığımız çalışmalar artık seferberlik haline geldi. Eğitim ateşinin Sultanbeyli'den tüm Türkiye’ye yayılacağına inanıyorum." dedi.

Kültürlü Gençlik Derneği Başkanı Bekir Kaplan da, "Sultanbeyli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Keskin’e bu dev seferberliğe verdiği destek için teşekkür ediyorum. Buradan ortaokul ve liseyi bırakmış herkese sesleniyorum. Gelin siz de kayıt olun." dedi.

- "Diplomasız kimse kalmasın"

Proje kapsamında belediye yetkilileri ile dernek yöneticileri haneleri tek tek ziyaret ederek eğitimini yarıda bırakan vatandaşları kayıt olmaya davet edecek.

Kayıt döneminin hemen ardından Sultanbeyli Belediyesi ve Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde kurslar düzenlenecek. Kurs boyunca öğrencilere tamamen açık ortaokul ve açık lise müfredatlarına göre hazırlanan eğitimler verilecek. Eğitim yılı içerisinde, örnek olması amacıyla eğitimlerini yarıda bıraktıktan sonra tamamlayan ünlü isimler öğrenciler ile buluşturulacak. Eğitim içeriğinde programa katılan tüm öğrencilere rehberlik hizmeti verilerek öğrenciler ile birebir ilgilenilecek.



