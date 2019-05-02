"Dinimi Öğreniyorum" yarışması

KONYA (AA) - Bozkır ilçesinde "Dinimi Öğreniyorum" bilgi yarışması düzenlendi.

Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği’nin her sene geleneksel olarak düzenlediği bilgi yarışmasında üç farklı kategoride 1389 öğrenci ter döktü.

Bozkır ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı mahallelerde gerçekleştirilen yarışmada 323 ilkokul öğrencisi 708 ortaokul öğrencisi ile 358 lise öğrencisi "Dinimi Öğreniyorum" kitaplarından sınava girdi.

Gerçekleştirilen yarışma hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bimder - Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Dernek Başkanı Mehmet Görür, şunları söyledi:

"Bozkır Merkez ve ilçeye bağlı mahallelerimizi kapsayan yarışmamızda bu yıl yoğun bir katılımla yarışmamızı 11 sınav merkezinde gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin Dinimi Öğreniyorum kitaplarından sorumlu ve bu kitapları okuduktan sonra sınava girdikleri yarışmamızda dernek yönetimi olarak tüm öğrencilerimiz edindikleri bilgilerle yarışmayı kazanmışlardır. Her yarışmanın bir finalisti olduğu gibi ileriki günlerde, Yarışmamızın ilkokul, ortaokul ve lise finalistleri ödüllendirilecektir. Dernek Yönetimi olarak bu tarz etkinliklerimizde yardım ve desteklerini esirgemeyen başta hayırseverlerimize, ilçe Kaymakamlığımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve İlçe Müftülüğümüze teşekkür ederiz."