Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

Dinamitle yıkılamayan bina kendiliğinden çöktü

Bursa'da dün yaklaşık 300 kilogram dinamit patlatılmasına rağmen yıkılamayan bina, bugün kendiliğinden çöktü.

02 Mart 2018 Cuma 20:03
Dinamitle yıkılamayan bina kendiliğinden çöktü
banner230

BURSA (AA) - Bursa'da dün, TRT Belgesel kanalında yayınlanacak bir program için 300 kilogram dinamit patlatılarak yıkılmaya çalışılan ancak başarısız olunan 13 katlı bina, bugün kendiliğinden çöktü.

Bina yıkımını üstlenen firmanın çalışanlarından Abdullah Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünkü yıkım çalışmalarının ardından güvenlik nedeniyle bir gün bekleme kararı aldıklarını belirterek, "Gece bina yakınında bir bekçi bıraktık. Sabah da inceleme için geldik. Saat 11.00 sularında binadan çatırdama sesleri gelmeye başladı. Ardından da bina kendiliğinden yıkıldı. Çok şükür kaza, bela olmadan yıkıldı.'' diye konuştu.

TRT Belgesel kanalında yayınlanacak "Bakalım işe yarayacak mı?" adlı programda, "Depremde yaşam üçgeni oluşturmaya yarayacak bir eşya var mı?" sorusuna cevap aramak için, Osmangazi ilçesindeki 13 katlı boş bir binanın ilk 3 katına uzmanlarca 300 kilogram dinamit yerleştirildi. Ekipler, dinamitlerin bir kısmının patlamadığını tespit edince ikinci deneme gerçekleştirilmiş, bu denemede de bina yıkılmayınca, belgesel çekimleri bir başka tarihe ertelenmişti.

Muhabir: Volkan Bayraktar

Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim