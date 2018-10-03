Din istismarına karşı 1 milyon kitapçık

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Diyanet İşleri Başkanlığı, din istismarıyla mücadele kapsamında başta gençler, din görevlileri ve hükümlüler olmak üzere Türkiye genelinde 1 milyon kitapçık dağıttı.

Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığının din istismarının önüne geçmek için yaptığı yayınlarla ilgili bilgi verdi.

Toplumun doğru dini bilgi ile buluşturulması için başkanlığın ciddi faaliyetler yürüttüğünü belirten Kurt, bu konuda yoğun bir seferberlik içerisinde yayınlar yapıldığını ifade etti.

Geçen yıl 81 ilde din istismarına karşı mücadele programları yapıldığını vurgulayan Kurt, hem vatandaşlara ve özellikle gençlere, hem de din görevlilerine yönelik paneller ve konferanslar düzenlendiğini anlattı.

Başkanlığın, birçok yayınıyla hem din istismarıyla mücadele hem de vatandaşları yanlış bilgiler, hurafeler ve bidatlardan arındırmak için ciddi bir faaliyet yürüttüğüne dikkati çeken Kurt, şunları söyledi:

"Yayınlarımız çocuktan gence, hanıma, aileye ve toplumun her kesimine ulaşabilecek şekilde çeşitlilik gösteriyor. Başkanlığımız din istismarıyla mücadele kapsamında geçen yıl yaklaşık 1 milyon kitap dağıttı. Kitapları görevlilerimize, gençlerimize, kitap fuarlarında ve ramazan aylarında vatandaşlarımıza dağıttık, cezaevlerine gönderdik. Bu kitapçıkların bir tanesi FETÖ, bir tanesi DEAŞ'ı kapsıyor. Kitapçıkların içerisinde bizi derinden etkileyen bu iki yapıya dair çok net ifadeler ve ikazlar bulunmakta. Toplumumuzu ve insanımızı bundan sonra din istismarı yapan oluşumlar ve yapılara karşı bilinçlendirmeye yönelik önemli mesajlar var. Yani isimleri değişebilir, farklı kılıklara girebilirler ama asıl olan insanımızı dini istismar ederek zarar görmesinden korumaktır."

Fatih Kurt, toplumun doğru dini bilgilerle buluşması için sadece basılı ve süreli yayınlarla yetinilmediğini, radyo yayınları ve Diyanet TV aracılığıyla da ciddi ve kapsamlı bir şekilde çalışma yürütüldüğünü aktardı.

Dinin herhangi bir kaynaktan ya da kişiden öğrenilebilecek kadar basit bir olgu olmadığına işaret eden Kurt, "Başkanlığımızın Diyanet Vakfı ile yürüttüğü bir yayıncılık faaliyeti var. 2012 yılında TRT ile başlayan yayıncılık faaliyetine başkanlığımız Diyanet TV olarak devam ediyor. Televizyon yayınlarında da temel amaç toplumu doğru dini bilgiyle buluşturmak. Dinin öğrenileceği kaynak, kitap, şahıs da önemlidir. Bu bağlamda vatandaşlarımız başkanlığımızı, yayınlarını, televizyonunu takip ederek doğruyu, iyiyi ve güzeli öğrenebilir, buna kavuşabilirler." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığın, ömrünü din hizmetlerine adamış şahsiyetlerle ilgili kitap ve yayın çalışmaları da olduğunu bildiren Kurt, şöyle devam etti:

"Bununla alakalı iki tane kitabımız var. Her ay dergimizde de bir köşemiz bulunuyor. Televizyonumuzda da geçmiş dönemde yapılmış olan, Köklerini Hikayesi, Gönül Elçileri gibi farklı programlarımız var. Bu yayın döneminde de geçmişte hizmet etmiş olan büyüklerimizi anlatan programlar olduğu gibi iki önemli programımız başladı. Birisi 'Hayata Dokunanlar' programı. Başkanlığımız, çalışanlarının yaşarken örnek olacak olan hayatını, cami dışında farklı alanlarda yürüttüğü hizmetleri ekrana taşıyor. Huzurevlerinde, Sevgi Evlerinde, cezaevleri ve hastanelerde başkanlığımız personelinin yaptığı hizmetleri anlatan 'Gönül Doktoru' diye bir programımız var. Burada da örnek din görevlilerimizin fedakarlığı, çalışkanlığı ve gayretlerini anlatıyoruz. Hem bugün hizmet edenleri hem de basılı yayınlarla da büyüklerimizin hayatlarını insanımıza ulaştırıyoruz."